Comment vérifier si l’iPhone a activé la 5G autonome et fonctionne sous iOS 16.4

Les nouvelles fonctionnalités et modifications d’iOS 16.4 incluent la possibilité pour l’iPhone d’utiliser la couverture autonome 5G de T-Mobile aux États-Unis et avec Vivo et Claro au Brésil. La nouvelle option peut offrir des vitesses aussi rapides que 3,3 Gbps en utilisant la puissance de l’agrégation de porteuses. Voici comment vous assurer que la 5G autonome est activée avec l’iPhone et comment vérifier vos statistiques de connexion mobile.

T-Mobile a officiellement lancé son réseau Ultra Capacity 5G SA en novembre de l’année dernière, vantant des vitesses allant jusqu’à 3 Gbps. Cependant, seuls les smartphones phares de Samsung ont pu profiter de la dernière avancée du réseau dans un premier temps, T-Mobile déclarant qu’il « s’étendrait à d’autres appareils dans un avenir proche ».

Maintenant, avec iOS 16.4, nous avons vu la bascule arriver dans les paramètres de l’iPhone pour activer les vitesses ultra-rapides. La 5G SA devrait être activée par défaut pour les clients de T-Mobile aux États-Unis – l’Uncarrier est pour l’instant le seul fournisseur aux États-Unis avec la 5G SA. Claro et Vivo présentent également la fonctionnalité 5G SA avec iPhone au Brésil. Pendant ce temps, cette version de la 5G était auparavant disponible sur iPhone dans d’autres pays.

Pour rappel, T-Mobile affirme que son agrégation de transporteurs Ultra Capacity 5G SA + lui permet d’atteindre des vitesses de 3 Gbps en fusionnant plusieurs canaux du spectre 5G milieu de bande. De plus, on ne sait pas exactement quelles villes 5G SA sont accessibles via T-Mobile pour le moment, vous devez donc simplement le tester pour voir.

Comment s’assurer que la 5G autonome (SA) est activée avec l’iPhone

Seuls les iPhones connectés à un opérateur avec 5G SA verront l’option disponible dans les paramètres

Sous iOS 16.4, ouvrez l’application Paramètres Choisissez Mobile Appuyez maintenant sur Options de données mobiles, puis sur Voix et données En bas, assurez-vous que la bascule 5G autonome est activée

Vérifiez vos statistiques de connexion 5G SA

Après vous être assuré que la 5G autonome est activée, vous pouvez exécuter un test de vitesse pour voir les performances que vous obtenez

Vous pouvez composer le 3001#12345# et appuyer sur appeler pour passer en mode test sur le terrain – cela fournira des détails spécifiques sur votre connexion 5G et si vous bénéficiez ou non d’un service autonome

Recherchez SA à côté de connection_type

Gardez à l’esprit que bien que 3,3 Gbps aient été atteints dans les tests T-Mobile, les performances réelles varieront

Voyez-vous 5G SA avec T-Mobile sur votre iPhone avec iOS 16.4 ? Quelles vitesses obtenez-vous? Partagez votre expérience sur nos réseaux sociaux !

En savoir plus sur iOS 16.4 :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :