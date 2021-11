Scavengers : la star de la K-Pop AleXa annonce un concert à Scavlab ; programme et comment le voir

Scavengers, le titre d’action multijoueur de Midwinter Entertainment, poursuit son développement via Early Access. L’un des derniers ajouts est le mode à grande échelle Scavlab, l’espace où les joueurs peuvent laisser libre cours à leur créativité. Et pas seulement eux ; aussi des entreprises comme Improbable, dédiée au développement des technologies, qui s’apprêtent à organiser un événement très spécial : ni plus ni moins qu’un concert de la star de K-Pop AleXa, auteur de chansons comme Do or Die and Bomb, entre autres A la fin du concert, le chanteur sélectionnera plusieurs spectateurs et leur dédiera un message personnalisé. Nous vous informons de l’horaire afin que vous puissiez assister à partir du match.

Concert AleXa au Scavlab : comment y assister et quelle heure est-il ?

L’événement aura lieu pendant les premières heures du samedi au dimanche. Plus précisément, à partir de 05h00 (CET). Pour rejoindre les autres spectateurs, il suffit de télécharger le jeu gratuitement et d’accéder au mode Scavlab depuis le lobby.

Scavengers : un jeu de tir de héros différent

Chez Netcost-Security, nous avons eu l’occasion de tester le jeu pendant une bonne poignée d’heures. Dans nos impressions, nous mettons en avant les approches PvE et PvP, très différentes les unes des autres, mais hébergées sur le même champ de bataille. Cela signifie que nous explorons non seulement les ressources avec lesquelles survivre aux attaques d’ennemis contrôlés par le processeur ; nous affrontons aussi des groupes composés d’autres joueurs, dont l’objectif est exactement le même que le nôtre.

Nous avons également été frappés par l’influence des facteurs environnementaux dans le développement du jeu, car au-delà des situations d’action habituelles, nous devons également composer avec des éléments tels que le froid extrême ou partir à la chasse pour obtenir des ressources. Bien sûr, des mécanismes tels que la recherche de matériaux, la fabrication d’objets et la personnalisation de personnages sont présents dans le titre.

Scavengers est disponible en accès anticipé. Vous pouvez désormais profiter de sa version pour PC via Steam et Epic Games Store. De plus, le titre arrivera également sur PS4 et Xbox One à l’avenir.

