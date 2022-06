Resident Evil Village arrive sur PlayStation VR2

Pourquoi c’est important : La PlayStation VR2 sera le deuxième casque de réalité virtuelle de Sony, la société affirmant qu’il sera lancé avec plus de 20 jeux « majeurs ». Nous n’avons toujours pas de date de sortie ni de détails sur les prix, mais nous avons plutôt jeté un coup d’œil à certains des jeux en cours de développement pour la plate-forme.

Lors de son événement State of Play, Sony a présenté plusieurs teasers et bandes-annonces pour les prochains titres PlayStation VR2.

La plus grande annonce est sans doute que Capcom développe une mise à jour de Resident Evil Village qui permettra la prise en charge de PS VR2. Le jeu est sorti en mai de l’année dernière et a été généralement bien accueilli par les joueurs et les critiques, remportant plusieurs prix du jeu de l’année.

Ethan Winters peut désormais utiliser deux armes, le gameplay de la bande-annonce le montrant utilisant simultanément un fusil de chasse et un pistolet. Lady Dimitrescu, l’antagoniste du jeu de trois mètres de haut, va sans aucun doute avoir l’air encore plus… menaçante en VR.

Sony a confirmé que le remake de Resident Evil 4 à venir l’année prochaine comportera également du contenu PS VR2, sans préciser si l’intégralité du jeu sera jouable en VR. Il convient de mentionner que le RE4 original est sorti pour l’Oculus Quest 2 l’année dernière.

Ensuite, Sony a livré une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Horizon : Call of the Mountain, qui sera une exclusivité PS VR2. Le système de combat tourne principalement autour de l’esquive et de l’utilisation d’un arc à poulies. Il semble également y avoir beaucoup de traversées et d’escalades qui ont l’air fantastiques, tant que vous n’avez pas peur des hauteurs.

Hello Games apporte également No Man’s Sky sur PS VR2, bien que le jeu prenne déjà en charge les casques compatibles Windows et le PS VR de première génération. La nouvelle version sera probablement optimisée pour les nouveaux contrôleurs VR de Sony.

Enfin, The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution est un nouveau jeu de tir zombie qui arrive sur PS VR, PS VR2 et Oculus Quest sur PC.

Aucun de ces jeux n’a de date de sortie exacte, car la plate-forme PlayStation VR2 n’est pas encore sortie.