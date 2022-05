Remote Play Together arrive sur le Steam Deck

En bref : Depuis que Valve a lancé le Steam Deck, le PC de jeu portable a repris plus de fonctionnalités de bureau de Steam. La dernière mise à jour ajoute un élément important de fonctionnalité multijoueur et simplifie les performances de réglage.

La mise à jour du logiciel Steam Deck de cette semaine rend Remote Play Together entièrement opérationnel sur l’ordinateur de poche. Les utilisateurs peuvent désormais rejoindre et héberger des sessions en ligne dans des jeux avec uniquement du multijoueur local.

Valve a introduit la fonctionnalité sur Steam en 2019, qui permet à un utilisateur de diffuser un jeu à des amis qui peuvent renvoyer leurs entrées pour participer au multijoueur local, tandis que seul l’hôte doit posséder une copie du jeu. Les jeux vérifiés par Steam Deck prenant en charge Remote Play Together incluent NBA 2K22, Stardew Valley, Euro Truck Simulator 2, Cuphead et autres.

Le patch affine également certains outils utiles que Valve a précédemment introduits. Il y a quelques semaines, les utilisateurs ont pu contrôler la vitesse d’horloge, la consommation d’énergie, la résolution et le taux de rafraîchissement de l’écran du Steam Deck pour chaque jeu. Désormais, les utilisateurs peuvent définir plus facilement le taux de rafraîchissement et la vitesse du ventilateur, car les jeux moins exigeants devraient permettre un ventilateur plus silencieux.

Une autre mise à jour mineure est une nouvelle option de formatage rapide qui devrait simplifier le chargement de nouvelles cartes microSD. Les autres modifications de ce correctif concernent principalement l’interface utilisateur et les corrections de bugs mineurs.