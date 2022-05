Les dirigeants d’Apple montrent un casque VR/AR à bord, signalant des progrès avancés

En bref : les rapports sur les travaux d’Apple sur le matériel de réalité virtuelle remontent à plusieurs années. Cependant, les dernières informations suggèrent que la société est sur le point d’avoir un produit tangible pour concurrencer les offres de Valve, HTC, Meta et Sony.

Jeudi, des sources anonymes ont déclaré à Bloomberg que les dirigeants d’Apple ont récemment présenté un casque avec des fonctionnalités VR et AR à son conseil d’administration. Les rapports de l’année dernière suggèrent que le géant de Cupertino a dû retarder le dévoilement de l’appareil, mais cette présentation indique un stade de développement avancé. Apple pourrait dévoiler le casque à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine et le lancer plus tard en 2023.

Des rapports antérieurs fournissaient déjà de nombreux détails sur les ambitions d’Apple en matière de réalité virtuelle et mixte. Le secteur est censé être le prochain pilier des offres matérielles de l’entreprise, à côté de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple Watch, de l’Apple TV et des Mac. Comme ses autres appareils, les casques Apple VR/AR auront un système d’exploitation personnalisé – realityOS – avec une boutique d’applications autonome. Le travail sur le nouveau système d’exploitation s’est récemment intensifié.

Le casque présenté par les dirigeants – nom de code N301 – serait un appareil haut de gamme qui n’a pas besoin d’être connecté à un PC. Il pourrait se vendre plus de 1 000 $ et contenir des puces de la même ligue que les processeurs Mac M1 d’Apple. Ce prix s’aligne sur le Valve Index et le HTC Vive Pro 2, qui nécessitent des connexions PC. Le HTC Vive Flow et l’Oculus Quest 2 sont portables et beaucoup moins chers, mais le N301 semble nettement plus puissant. Apple aurait prévu un casque AR uniquement (N421) qui devrait être lancé quelque temps après le N301.