Le jeu Ghostbusters VR annoncé pour Meta Quest 2

En un mot : Meta a annoncé un nouveau jeu de réalité virtuelle sur le thème de Ghostbusters conçu spécifiquement pour Meta Quest 2. Ghostbusters VR chargera les joueurs de créer leur propre siège Ghostbusters à San Francisco. Ici, les joueurs travailleront pour résoudre un nouveau mystère dans l’univers légendaire de la franchise – soit seuls, soit avec jusqu’à trois amis dans la campagne coopérative.

nDreams, basé au Royaume-Uni, développe le jeu et Sony Pictures Virtual Reality est également associé au projet. Le jeu n’a pas encore de date de sortie ni de classement ESRB, bien que Meta ait déclaré que chaque jeu que nous avons vu aujourd’hui serait lancé l’année prochaine.

Enfilez votre sac à protons – c’est l’heure de chasser les fantômes ! ‘ Ajouter @Chasseurs de fantômes VR à votre liste de souhaits Meta Quest 2 maintenant. #GhostbustersVR https://t.co/zheyWyMEmx pic.twitter.com/K79y3HvqIU – Sony Pictures (@SonyPictures) 20 avril 2022

Même les cinématiques présentées dans la bande-annonce ne sont pas représentatives du gameplay réel. Mis à part le teaser et une brève description, il n’y a pas beaucoup de substance sur la page de destination du jeu au moment de l’écriture.

Ce n’est pas le seul jeu Ghostbusters activement développé.

Le mois dernier, le développeur américain IllFonic a annoncé un jeu multijoueur asymétrique 4v1 appelé Ghostbusters : Spirits Unleashed. IllFonic, comme vous le savez peut-être, est surtout connu pour avoir créé Friday the 13th : The Game et Predator : Hunting Grounds, deux autres jeux multijoueurs asymétriques.

Ghostbusters: Spirits Unleashed sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC plus tard cette année, avec prise en charge du jeu multiplateforme.