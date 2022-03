Epic Games poursuivi par un chorégraphe pour avoir prétendument utilisé des mouvements de danse protégés par le droit d’auteur dans Fortnite

WTF ? ! À la fin de 2018 et au début de 2019, tant de personnes ont tenté de poursuivre Epic Games en justice pour avoir volé leurs mouvements de danse et les avoir utilisés dans Fortnite que cela ressemblait à une tendance. Aucun n’a réussi, mais une nouvelle poursuite a été intentée par un chorégraphe qui a un avantage que les plaignants précédents n’avaient pas : il détient les droits d’auteur de la danse en question.

Kotaku rapporte que la personne qui poursuit Epic cette fois est Kyle Hanagami, un chorégraphe professionnel. Il a travaillé avec plusieurs grands noms, dont Jennifer Lopez, Justin Bieber, Britney Spears et NSYNC. Il a également créé des danses pour le film d’animation de Netflix Over the Moon.

La danse qui, selon Hanagami, copie la sienne est l’émote C’est compliqué de Fortnite. Il a été introduit en août 2020, tandis que la danse qu’il dit reproduire – celle qu’il a chorégraphiée sur « How Long » de Charlie Puth – a été publiée en 2017. Vous pouvez voir une comparaison côte à côte (ci-dessous) publiée par l’avocat de Hanagami, David Hecht, et ils semblent identiques.

Hanagami rejoint Alfonso Ribeiro de Fresh Prince (alias Carlton Banks de la série), BlocBoy JB, le rappeur 2 Milly et le garçon connu sous le nom de Orange Shirt Kid pour poursuivre Epic Games pour avoir prétendument copié des mouvements de danse et les avoir mis dans Fortnite sans autorisation. Ces affaires précédentes ont échoué parce que la Cour suprême a accepté l’argument d’Epic : les mouvements individuels ne pouvaient pas être protégés par le droit d’auteur, donc aucune des personnes ne détenait les droits sur les danses qu’elles prétendaient être les leurs.

La différence avec le cas de Hanagami est qu’il Est-ce que détiennent les droits d’auteur officiels de la danse How Long. Et cela pourrait causer des problèmes à Epic Games.

L’emote C’est compliqué se vend 500 V-Bucks, l’équivalent d’environ 5 $, sur la boutique d’objets Fortnite, où sa disponibilité est alternée. La poursuite affirme qu’Epic Games a profité du travail de Hanagami sans son consentement. Il demande que l’émote soit supprimée et Hanagami reçoit les bénéfices qu’Epic en a tirés.

Hecht a dit à Kotaku : « [Hanagami] s’est senti obligé de porter plainte pour défendre les nombreux chorégraphes dont le travail est également détourné. La loi sur le droit d’auteur protège la chorégraphie comme elle le fait pour les autres formes d’expression artistique. Epic devrait respecter ce fait et payer pour autoriser les créations artistiques des autres avant de les vendre. »