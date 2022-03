L’invasion de l’Ukraine arrête la moitié de la production mondiale de néons, aggravant peut-être la crise des puces

Pourquoi c’est important : Alors que le monde continue de lutter contre la pénurie de semi-conducteurs, l’invasion de l’Ukraine par la Russie menace de mettre à rude épreuve un composant de puce plus important. La durée de la guerre déterminera la gravité de la perturbation.

Environ la moitié de l’approvisionnement mondial en néon, nécessaire aux lasers utilisés dans la fabrication des puces, provient de deux sociétés ukrainiennes. Reuters rapporte que les deux ont cessé leur production depuis le début de l’invasion russe. Une étude de marché de Techcet indique que les États-Unis obtiennent un peu moins de 50 % de leur approvisionnement de la région.

L’une des sociétés, Ingas, est basée à Marioupol, qui est actuellement attaquée par les forces russes. Marioupol est la même ville dans laquelle une frappe aérienne russe a frappé une maternité plus tôt cette semaine. L’autre société, appelée Cryoin, a arrêté la production le jour où l’invasion a commencé, bien que la ville où elle est basée, Odessa, n’ait pas encore été attaquée.

Peu de temps après l’invasion, les fabricants de puces ont tenté de minimiser les craintes d’une nouvelle rupture d’approvisionnement. Tout en reconnaissant l’importance de l’Ukraine dans la production de néons, ils ont également noté que les fabricants ont tendance à conserver des stocks en cas d’urgence. Il est difficile de dire combien de néon les différentes entreprises et leurs clients ont stocké, mais l’arrêt de la production pourrait causer de graves problèmes en quelques mois.

Cryoin pense pouvoir tenir trois mois avec l’arrêt de la production, mais pourrait rencontrer plus de problèmes si ses installations sont endommagées, et avoir des difficultés à obtenir les matières premières nécessaires à la purification du néon. La banque centrale et le ministère de l’Économie de Taïwan, où est basé TSMC, affirment que les entreprises de ce pays disposent de stocks de néon.

Même si des entreprises d’autres pays pouvaient fournir du néon, l’invasion pourrait augmenter les prix. D’autres entreprises qui ne produisent pas encore de néon pourraient mettre des mois, voire des années, à se développer, et on ne sait pas encore combien de temps dureront la guerre ou la pénurie de semi-conducteurs. Un responsable de la R&D de TSMC a récemment déclaré que la pénurie de puces pourrait durer jusqu’en 2024.