Selon les rumeurs, Arc Alchemist d’Intel serait lancé dans la fenêtre de mai à juin

Vue d’ensemble : le marché des GPU étant ce qu’il est, la longue attente d’Intel pour la sortie de ses cartes graphiques Arc Alchemist pourrait réduire ses chances de se tailler une part du marché des GPU. Les prix des cartes Nvidia et AMD baissent et la disponibilité continue de s’améliorer chaque mois, la plupart des signes indiquant une fenêtre de lancement fin mai-début juin pour les GPU des séries A500 et A700.

Intel a déjà commencé à expédier des GPU mobiles Arc Alchemist pour des appareils tels que le Lenovo IdeaPad Gaming 3i et le Galaxy Book2 Pro de Samsung, qui associe des processeurs Alder Lake-P et Alder Lake-U de 12e génération à un GPU Arc A380. Les premières références de sources crédibles suggèrent que la série A300 ne sera pas époustouflante en termes de performances de jeu, mais elle sera plus conviviale pour la batterie que les alternatives Nvidia et AMD.

Les joueurs sont principalement intéressés par les GPU Alchemist des séries A700 et A500 de bureau, qui devraient largement rivaliser avec les offres grand public et de niveau intermédiaire supérieur de la série Radeon RX 6000 d’AMD et de la gamme GeForce RTX 3000 de Nvidia. Ceux-ci contiendront jusqu’à 512 unités de calcul et 16 gigaoctets de mémoire GDDR6 fonctionnant dans une enveloppe de puissance de 175 à 225 watts, avec un PDSF supposé entre 400 et 500 dollars.

Bien sûr, même si vous pourrez trouver ces cartes n’importe où près du PDSF après le lancement, la disponibilité est toujours très incertaine malgré la promesse d’Intel d’expédier des millions de GPU Arc aux consommateurs cette année. La société retarde le lancement d’Alchemist depuis des mois, et un nouveau rapport d’Igor’s Lab confirme qu’un lancement en mai est de plus en plus improbable.

Intel n’aurait pas encore envoyé d’échantillons de qualification technique des GPU des séries A700 et A500 à ses partenaires, qui s’attendent à les recevoir d’ici la fin de ce mois. Les pilotes sont toujours en cours de développement, et si Intel a appris une leçon avec son expérience DG1, c’est que la mise à l’échelle de son architecture iGPU ne garantira pas automatiquement à elle seule des performances plus élevées dans les jeux modernes.

Nous savons qu’Intel veut compenser avec sa technologie de mise à l’échelle XeSS en libre accès, mais la société n’en a fait la démonstration que dans une poignée de jeux jusqu’à présent. Des studios comme Ubisoft, 505 Games, IO Interactive, Kojima Productions, PUBG Studios et Codemasters ont promis d’intégrer XeSS dans leurs jeux, mais il sera intéressant de voir à quelle vitesse cela se produira. Comme nous l’avons vu avec le DLSS propriétaire de Nvidia et même la technologie FSR open source d’AMD, cela ne se produit pas exactement du jour au lendemain, bien au contraire.

Les premiers GPU de bureau Arc d’Intel semblent également sur le point d’arriver à un moment où Nvidia cherche à augmenter l’offre d’Ampere et AMD se prépare à actualiser sa gamme RDNA 2, il sera donc plus difficile pour Team Blue de gagner en notoriété. Pourtant, si AMD peut vendre un produit médiocre comme le RX 6500 XT et que le RTX 3060 de Nvidia ne descendra pas en dessous de 600 $ même sur eBay, tout est possible.