Le modem Snapdragon X70 5G intègre un processeur AI pour améliorer la force du signal et l’efficacité énergétique

En un mot : Qualcomm a présenté le premier modem cellulaire 5G au monde avec un processeur d’intelligence artificielle intégré. La suite AI du nouveau système modem-RF Snapdragon X70 5G aidera à un certain nombre de tâches, notamment le réglage adaptatif de l’antenne, la sélection du réseau, la gestion du faisceau mmWave et la rétroaction de l’état du canal. Collectivement, Qualcomm a déclaré que l’utilisation de l’IA améliorera les vitesses, la couverture, la robustesse des liens, la latence et l’efficacité énergétique.

Le Snapdragon X70 est également présenté comme le seul modem capable de prendre en charge toutes les bandes 5G commerciales, de 600 MHz à 41 GHz, pour une compatibilité universelle entre les réseaux des opérateurs. De plus, c’est le premier à offrir une agrégation de porteuses de liaison descendante 4x sur TDD et FDD.

Ce n’est pas en reste non plus dans le domaine de la vitesse, car la puce est capable de vitesses de téléchargement théoriques allant jusqu’à 10 Gbps pour offrir « des vitesses de navigation et une latence de type fibre ». Bien sûr, il faut apprivoiser les attentes car les performances dans le monde réel seront inférieures à ce nombre, surtout maintenant au début de la 5G.

Pourtant, les améliorations de l’IA semblent prometteuses. Nitin Dhiman, directeur du marketing produit chez Qualcomm, a déclaré que la suite d’IA a permis une meilleure couverture de 28 % lors des tests sur un système mmWave de 39 GHz à San Francisco.

Qualcomm devrait commencer à échantillonner le Snapdragon X70 auprès des clients au cours du second semestre 2022, les premiers appareils équipés de mobiles devant être lancés d’ici la fin de l’année. Les produits phares de grands acteurs comme Samsung et Apple pourraient ne pas adopter la puce tout de suite, mais d’autres auront probablement moins de réserves.