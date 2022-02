Joyeux Carnaval 2022, les meilleures images et gifs rigolos pour voeux gratuits sur WhatsApp

Au carnaval, tout est valable, même lorsqu’il s’agit de souhaits à envoyer sur WhatsApp. Voici quelques images et gifs animés à envoyer à vos amis et proches en ces jours de fête, pour souhaiter un Joyeux Carnaval.

Aujourd’hui, lundi 28 février, commence enfin la semaine du carnaval qui, du mardi gras (demain 1er mars) jusqu’à samedi prochain, fera vivre petits et grands des journées dédiées à la joie et à l’amusement. Ce seront des jours de grandes mascarades, de confettis et de chars allégoriques, qui après deux ans de pandémie sont de retour et reviendront défiler dans les rues des villes de toute l’Italie. Quel meilleur moment, donc, pour envoyer à vos amis et proches un souhait de Joyeux Carnaval sur WhatsApp avec des images drôles et sympathiques, aussi pour plaisanter et, pour une fois, nous prendre moins au sérieux. Voici quelques idées d’images à envoyer sur WhatsApp.

Phrases et images du Carnaval 2022 à envoyer gratuitement sur WhatsApp pour les bons voeux

Beaucoup de couleurs, masques et confettis : tels sont les maîtres mots d’un carnaval plein de gaieté et de sympathie. Des éléments qui doivent inévitablement enrichir également les cartes de vœux à envoyer sur WhatsApp aux amis et proches en ces jours de fête. Voici donc quelques images amusantes et colorées avec lesquelles se prendre moins au sérieux et partager un peu de joie.

Bonjour et joyeux carnaval 2022, les meilleurs gifs et images amusantes

Quelqu’un pourrait préférer des images colorées, mais aussi émouvantes pour souhaiter un Joyeux Carnaval. D’un autre côté, les vacances sont dynamiques et ludiques, alors quoi de mieux pour vous souhaiter un bon amusement qu’avec une image animée à envoyer sur WhatsApp ? Voici une sélection des meilleurs gifs animés à envoyer à vos contacts.

