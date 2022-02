Intel et AMD arrêtent les ventes de puces industrielles à la Russie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Conformément aux récentes restrictions commerciales qui bloquent la fourniture de processeurs de haute technologie à l’Ukraine, Intel et AMD auraient suspendu les livraisons de leurs puces à la Russie. Ces restrictions font partie des sanctions commerciales mises en place par le gouvernement américain suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un rapport de RBC affirme qu’Intel et AMD, deux des plus grands fabricants de semi-conducteurs américains, ont informé leurs partenaires russes qu’ils arrêteraient les livraisons de puces industrielles dans le pays. Cependant, ces restrictions n’affecteront pas la chaîne d’approvisionnement des produits destinés aux consommateurs, tels que les processeurs pour ordinateurs portables et de bureau.

« La société surveille de près la situation et applique les sanctions applicables et les règles de contrôle des exportations, y compris les nouvelles sanctions imposées par l’OFAC et les règles émises par la BRI », a déclaré un porte-parole d’Intel en Russie.

L’interdiction des exportations de semi-conducteurs ne commencera pas avant le 3 mars. Cependant, les sources de RBC indiquent qu’Intel et AMD ont déjà informé verbalement les acheteurs russes qu’ils ont déjà annulé toutes les expéditions de processeurs. Les sanctions pourraient entraîner une pénurie immédiate d’équipements nécessaires au fonctionnement des serveurs et des équipements de haute technologie utilisés dans tous les secteurs, notamment l’aviation, la banque et l’exploration spatiale.

Cette interdiction pourrait entraîner des pertes pour les entreprises et les institutions gouvernementales russes, dont beaucoup s’appuient sur des conceptions de semi-conducteurs étrangers pour faire fonctionner des systèmes essentiels. Alors que la Russie a annoncé son intention de remplacer le matériel fabriqué à l’étranger par le sien, ces efforts n’ont pas abouti. L’Elbrus-8C, un processeur de conception russe, n’a pas réussi les récents tests de résistance industriels.

Outre les ramifications économiques, ces restrictions commerciales pourraient affaiblir les capacités de cyberguerre de la Russie. En plus des actions récentes contre l’Ukraine, des pirates informatiques russes ont été liés à des cyberattaques commises contre les États-Unis, la France, la Pologne, l’Allemagne et la Corée du Sud, y compris une attaque majeure contre les Jeux olympiques d’hiver de 2018.

Les entreprises américaines sont de plus en plus pressées de restreindre leurs produits et services en Russie. Meta, Google et Twitter ont récemment annoncé des restrictions sur les médias d’État russes qui leur interdisent de créer des publicités ou de monétiser du contenu.

Vendredi, le vice-Premier ministre ukrainien a tweeté au PDG d’Apple, Tim Cook, l’exhortant à bloquer l’App Store d’Apple pour les citoyens de la Fédération de Russie. Apple n’a pas commenté publiquement la demande.

Même TSMC, basé à Taiwan, l’un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, a déclaré qu’il se conformerait aux règles de contrôle des exportations en Chine. Une fois l’interdiction en plein essor, la Russie devra chercher d’autres sources pour sa chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, comme la Chine.

Crédit image : Coolcesar (CC BY-SA 4.0)