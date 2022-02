Melinda French Gates ne donnera plus l’essentiel de sa richesse à la Fondation Gates

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Melinda French Gates n’aurait plus l’intention de faire don de la majorité de sa fortune à la Fondation Bill & Melinda Gates. L’essentiel de sa fortune sera désormais réparti entre plusieurs organisations, dont celle qu’elle a fondée en 2015 pour aider les femmes et les familles aux États-Unis.

Des sources proches du dossier ont déclaré au Wall Street Journal que French Gates, dont le divorce avec Bill Gates a été finalisé en août 2021, répartirait plutôt sa richesse entre diverses activités philanthropiques.

Le couple a créé la Fondation Bill & Melinda Gates en 2000, et une décennie plus tard, French Gates s’est engagée à donner la majorité de ses ressources au cours de sa vie. Dans sa dernière lettre Giving Pledge, French Gates a réaffirmé l’engagement, notant qu’elle reconnaissait « l’absurdité de tant de richesses concentrées entre les mains d’une seule personne ».

La seule chose responsable à faire avec une fortune de cette taille, a-t-elle dit, était de la donner de la manière la plus réfléchie et la plus percutante possible. « Le but ultime de tout philanthrope devrait être de rendre obsolète le besoin de philanthropie », a ajouté French Gates.

French Gates a fondé en 2015 Pivotal Ventures pour identifier et développer des solutions pour aider les femmes et les familles aux États-Unis. Dans sa lettre Giving Pledge 2021, French Gates a déclaré qu’elle continuerait à rechercher de nouveaux partenaires, idées et perspectives à la fois par le biais de la Fondation Gates et de Pivotal Ventures.

Un porte-parole de la Fondation Gates a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par le Wall Street Journal.

Melinda French Gates a une valeur nette de 6,2 milliards de dollars selon Forbes. L’indice des milliardaires de Bloomberg rapproche sa fortune de 11,4 milliards de dollars.

Crédit image : Chris Ratcliffe, Bloomberg