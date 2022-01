Intel répond à la crise des cartes graphiques et promet d’expédier des millions de GPU Arc Alchemist

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les dirigeants d’Intel, Pat Gelsinger et Raja M. Koduri, ont répondu à une lettre ouverte demandant à Team Blue de sortir l’industrie de la crise des cartes graphiques. Koudri, vice-président directeur de la division architecture, graphisme et logiciel (IAGS) d’Intel, a promis « des millions » de GPU Arc chaque année, tandis que le PDG de la société a tweeté un simple « nous y sommes ».

La lettre ouverte provient de Dave James de PC Gamer, qui cite le problème familier des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de crypto-minage conduisant à une faible offre combinée à une énorme demande, ce qui oblige les revendeurs à acheter des cartes pour les revendre au double du PDSF, et les points de vente au détail augmentent leur des prix.

James souligne également un point que beaucoup se sont demandé : une fois que l’offre s’améliorera et que la demande minière diminuera, AMD et Nvidia seront-ils prêts à abaisser la structure de prix de leurs puces aux niveaux d’avant la crise, compte tenu de l’argent qu’ils gagnent grâce à la situation à l’heure actuelle?

Koduri a été le premier à répondre à l’article. Son tweet du week-end a reconnu que le gâchis de la carte graphique « est un énorme problème pour les joueurs sur PC et l’industrie en général », ajoutant qu’Intel travaille dur pour mettre « des millions de GPU Arc entre les mains des joueurs sur PC chaque année ».

je suis avec toi aussi @pcgamer. On s’en occupe. https://t.co/i1BRRwrv6S – Pat Gelsinger (@PGelsinger) 29 janvier 2022

Gelsinger a suivi avec son propre message. « Je suis avec toi aussi », a-t-il tweeté. « On s’en occupe. »

Il est bon d’entendre les chefs d’entreprise reconnaître les problèmes auxquels sont confrontés les fans de PC qui en ont assez de cette crise apparemment sans fin, mais parler, bien sûr, ne coûte pas cher ; Nvidia a déjà annoncé qu’il améliorerait l’offre de cartes graphiques au second semestre, ce qui coïncidera probablement avec le lancement de sa série RTX 4000 Lovelace.

De plus, Koudri et Gelsinger pourront-ils même tenir leurs promesses ? Intel exploite TSMC et son nœud de processus 6 nm pour Arc Alchemist, ce qui limite le nombre de GPU qu’il peut produire, sans oublier que TSMC augmente ses prix cette année. De plus, il n’y a pas de limiteur de minage sur les cartes d’Intel, les scalpers ne disparaissent pas, et nous devrons attendre le deuxième trimestre (espérons-le) pour voir comment les versions de bureau d’Arc Alchemist se comparent aux cartes équivalentes des rivaux Nvidia et DMLA.

Il y a eu quelques lueurs d’espoir récentes suggérant que le marché du GPU commence à se redresser. Les prix des cartes graphiques en Europe ont finalement tendance à baisser après avoir augmenté d’août à décembre environ, les prix de la cryptomonnaie sont en baisse, il y a le passage prochain d’Ethereum d’un consensus minier Proof-of-Work (PoW) à Proof-of-Stake (PoS) , et le prix de vente moyen des cartes sur eBay est en baisse. Espérons qu’Alchemist aide les choses autant que le prétendent Gelsinger et Koudri.