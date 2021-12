AMD et Intel confirment le CES 2022 fois ; voici à quoi s’attendre

Quelque chose à attendre : le CES n’est que dans un mois, et nous savons maintenant quand Intel et AMD dévoileront leur nouveau matériel : le 4 janvier. Nous pouvons nous attendre à entendre parler des nouvelles puces pour ordinateurs portables Zen 3 et Alder Lake, Arc Alchemist, et beaucoup plus. Nvidia organisera également un événement, mais l’heure et la date n’ont pas encore été confirmées.

La conférence de presse d’AMD CES 2022 aura lieu le 4 janvier à 8 h 00 HNP. L’accent sera mis sur la nouvelle gamme de processeurs/APU Rembrandt de la société qui devrait apparaître dans la prochaine génération d’ordinateurs portables minces et puissants. Les puces Ryzen 6000H et Ryzen 6000U devraient être révélées, la première étant basée sur le nœud de processus 6 nm et dotée de la technologie Zen3 +, de graphiques RDNA 2, d’un TDP de 35 à 45 W et d’un maximum de 8 cœurs/16 fils.

AMD a également annoncé qu’il dévoilerait ses prochaines solutions graphiques, qui pourraient faire référence à des cartes de niveau inférieur telles que la Radeon RX 6500 XT ou peut-être une actualisation de certains produits Radeon 6000. Ne soyez pas surpris d’en savoir plus sur les processeurs Zen 3D V-Cache Vermeer-X.

La keynote d’Intel a lieu après celle d’AMD à 10 heures PST. Comme l’équipe rouge, nous attendons beaucoup de nouvelles sur les nouveaux processeurs pour ordinateurs portables d’Intel – Alder Lake-P et Alder Lake-M – ainsi que des informations sur les puces de bureau non K Alder Lake-S et certains chipsets de la série 600. Mais la plupart du temps pourrait être consacré à parler des GPU Arc Alchemist.

Nvidia, quant à lui, n’a pas encore annoncé la date ou l’heure de son salon CES 2022. Les GPU pour ordinateurs portables joueront sans aucun doute un rôle important, et nous espérons entendre parler d’une gamme de cartes de bureau nouvelles et actualisées : les RTX 2060 12 Go, RTX 3090Ti 24 Go, 3080 12 Go, 3070Ti 16 Go, etc.

Tous les discours seront diffusés en direct, alors assurez-vous de vous connecter le mois prochain.