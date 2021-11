Ford et GM annoncent leur intention de développer des puces dans un contexte de pénurie persistante de semi-conducteurs

Vue d’ensemble : La pénurie actuelle de puces a causé tellement de problèmes à l’industrie automobile que les deux plus grands noms de Detroit ont maintenant décidé de se lancer dans le développement de puces. Bien que l’objectif initial soit de renforcer les liens avec les fabricants de puces existants pour faire face aux pénuries à court terme, Ford cherche à terme à améliorer l’offre et à gagner en indépendance avec le développement interne de semi-conducteurs à l’avenir.

Il y a eu plusieurs cas signalés cette année de nouveaux véhicules s’empilant chez les concessionnaires automobiles et les parkings, tous apparemment adaptés à la route mais finalement impossibles à conduire pour les consommateurs car le constructeur n’a pas pu se procurer une puce à mettre à l’intérieur à temps. D’autres, quant à eux, ont été contraints de vendre des voitures sans écran tactile fonctionnel.

Parmi les constructeurs automobiles américains, Ford a été parmi les plus touchés par la crise actuelle des puces, qui a conduit à l’accumulation de dizaines de milliers de camionnettes F-150 sur le Kentucky Speedway. Maintenant, WSJ rapporte que le constructeur automobile, aux côtés de General Motors, se lance dans le développement de puces dans le but de réduire les contraintes d’approvisionnement et de mieux contrôler ce composant crucial.

Ford, qui a récemment embauché le chef de projet automobile d’Apple, a accéléré ses plans de production de véhicules électriques, et son partenariat récemment annoncé avec GlobalFoundries pour le développement de puces pourrait potentiellement aplanir la voie à suivre pour la production de véhicules.

Chuck Gray, vice-président des logiciels embarqués et des commandes de véhicules chez Ford, déclare que cet accord est en partie destiné à améliorer les approvisionnements à court terme et que la société développera conjointement des puces haut de gamme avec GlobalFoundries pour les futurs véhicules.

GM, quant à lui, a également conclu des accords avec Qualcomm et NXP Semiconductors pour la fabrication de puces. Le constructeur automobile estime que la demande de semi-conducteurs va doubler au cours des prochaines années et indique qu’il prévoit de développer trois familles de puces de base avec des architectures similaires pour une quantité et une qualité accrues de semi-conducteurs.

Il sera intéressant de voir si les constructeurs automobiles peuvent développer une approche verticale de la production automobile plus proche de celle de Tesla et peut-être raccourcir la crise des puces qui devrait durer encore quelques années.