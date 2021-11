AMD présente les processeurs de serveur Epyc Milan-X de troisième génération avec jusqu’à 768 Mo de cache L3

En un mot : Nom de code Milan-X, ces nouvelles puces présenteront les mêmes capacités et fonctionnalités que les processeurs Epyc de troisième génération existants, mais avec trois fois la quantité de cache L3. Au niveau supérieur, cela équivaut à 768 Mo de cache L3 et jusqu’à 804 Mo de cache total par socket.

AMD au Computex plus tôt cette année a dévoilé la technologie de puces 3D de nouvelle génération qu’elle a développée en collaboration avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Lors de l’événement virtuel Accelerated Data Center Premiere de la société lundi, AMD a annoncé qu’il apporterait cette nouvelle technologie au centre de données.

Lors de l’architecture de Milan-X, AMD a étudié le comportement des applications informatiques techniques et a découvert qu’une grande quantité de cache était la clé pour obtenir des performances plus élevées. Cela permet de garder les données plus proches des cœurs, réduisant ainsi la latence globale du système.

Su a déclaré que les puces Milan-X sont les processeurs de serveur les plus rapides pour les charges de travail informatiques techniques, offrant une augmentation de plus de 50 % par rapport aux processeurs Milan standard. De plus, ils prennent en charge Socket SP3, seront compatibles avec les cartes existantes avec une simple mise à jour du BIOS et tireront parti des logiciels d’aujourd’hui sans qu’aucune modification ne soit requise.

Les processeurs AMD Epyc de troisième génération avec 3D V-Cache devraient être lancés au cours du premier trimestre 2022. Cisco, Dell, Lenovo, HPE et Supermicro se sont déjà associés à AMD et proposeront des solutions de serveur utilisant ces processeurs le moment venu.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, Microsoft Azure HPC propose des machines virtuelles dotées des nouvelles puces disponibles à partir d’aujourd’hui en avant-première privée avec un déploiement plus large prévu pour les semaines à venir.

La valeur de l’action AMD a augmenté de plus de 10% sur la journée.