Le dernier recours de la NASA rétablit la communication avec Voyager 2

Qu’est-il arrivé? La NASA a réussi à rétablir une liaison de communication avec Voyager 2, le vaisseau spatial vieillissant qui s’est tu il y a quelques semaines lorsque l’agence a accidentellement commandé à la sonde de changer de position dans l’espace.

L’ajustement involontaire n’a déplacé l’antenne de la sonde que de deux degrés, mais dans l’immensité de l’espace (Voyager 2 est à environ 12,36 milliards de miles de la Terre et se déplace à une vitesse de 35 000 miles par heure), la précision est primordiale. Avec le vaisseau spatial déséquilibré, il était incapable de recevoir des signaux ou de transmettre des données avec les antennes terrestres du réseau Deep Space Network (DSN).

La NASA a programmé la sonde pour réinitialiser son orientation plusieurs fois par an, peut-être pour des scénarios comme celui-ci. La prochaine réinitialisation prévue est prévue pour le 15 octobre, mais l’agence ne voulait pas attendre si longtemps pour résoudre le problème. Après avoir reçu un signal porteur faible de Voyager 2 le 31 juillet, qui a permis à l’équipe de savoir que l’engin fonctionnait toujours normalement, la NASA a décidé de tenter le tout pour le tout et de voir ce qui se passerait.

Welcome back, Voyager 2.@NASA a rétabli une communication complète avec Voyager 2. Nous avons crié à 12,5 milliards de miles (19,9 milliards de km) dans l’espace interstellaire, lui demandant de tourner son antenne vers la Terre, et après 37 heures, nous avons découvert que ça a marché! https://t.co/bJDKh6Icg5 https://t.co/wQh5JfmLfP – NASA JPL (@NASAJPL) 4 août 2023

En utilisant l’émetteur le plus puissant du DSN, la NASA a envoyé l’équivalent d’un cri à travers l’espace à Voyager 2. Le message unidirectionnel a été chronométré pour maximiser ses chances de réussite. Il a fallu 18,5 heures pour atteindre le vaisseau spatial, et encore 18,5 heures à la NASA pour savoir si cela avait fonctionné. Après 37 heures tendues, la NASA avait sa réponse – succès!

A 00h29 de la côte est le 4 août, le vaisseau spatial a commencé à renvoyer des données scientifiques et de télémétrie. Si le message d’urgence n’avait pas été reçu, la NASA aurait dû attendre jusqu’à mi-octobre et espérer que les dispositifs de secours intégrés fassent leur travail.

La sonde Voyager 2 de la NASA a été lancée en 1977 avec son jumeau, Voyager 1. Elle a décollé 16 jours avant Voyager 1 et a été initialement commissionnée comme mission de cinq ans pour étudier Jupiter et Saturne. La sonde a finalement effectué des survols d’Uranus et de Neptune, est entrée dans l’espace interstellaire en 2018 (Voyager 1 l’a fait en 2012) et fournit encore aujourd’hui des données utiles.



