Les chiffres de joueurs simultanés de Baldur’s Gate 3 sur Steam surpassent les succès majeurs tels que Valheim et Apex Legends

Le tableau d’ensemble : En tant que suivi d’un jeu vidéo de rôle Dungeons & Dragons notoirement complexe, Baldur’s Gate 3 pourrait ne pas être le jeu le plus accessible, mais cela n’a pas empêché Larian Studios de connaître une semaine de lancement très réussie pour sa dernière sortie. Ce jeu de rôle fantastique au tour par tour est déjà l’un des jeux les plus joués sur Steam et n’est pas encore disponible sur consoles.

Trois jours après sa sortie de l’accès anticipé, Baldur’s Gate 3 est le jeu le plus vendu sur Steam et le deuxième jeu le plus joué, derrière Counter-Strike: Global Offensive. Ses plus de 700 000 joueurs simultanés le placent au-dessus de titans intemporels tels que PUBG, Dota 2 et Apex Legends.

De plus, selon les chiffres de SteamDB, le pic de joueurs simultanés de tous les temps place le dernier RPG de Larian en neuvième position, devant Valheim et juste derrière Hogwarts Legacy. Ces chiffres font de Baldur’s Gate 3 le titre le plus réussi de Larian sur Steam, avec sept fois plus de joueurs que leur jeu acclamé Divinity: Original Sin 2.

Désolé https://t.co/m2PxYBNNsl – Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) 3 août 2023

Un facteur qui contribue à la popularité du jeu est qu’il a rapidement obtenu la vérification Steam Deck quelques jours après son lancement. PC Gamer suggère aux utilisateurs de jouer au jeu en DirectX 11 avec des paramètres moyens à bas et une limite de framerate à 30 images par seconde pour les utilisateurs portables. De plus, le site indique que les utilisateurs de PC classiques avec des GPU NVIDIA devraient également utiliser DX11, mais que Vulkan est meilleur pour les cartes AMD et Intel.

Steam ne représente pas à lui seul tous les joueurs de Baldur’s Gate 3, car le jeu est également disponible sur GOG et en streaming via GeForce NOW. La sortie du 6 septembre sur PlayStation 5 et Mac, ainsi que sa sortie ultérieure sur Xbox, pourrait considérablement augmenter la base de joueurs du jeu. Larian a repoussé la sortie sur Xbox à 2024 car la société éprouve des difficultés à optimiser le mode coopératif écran partagé à deux joueurs pour la Xbox Series S. Baldur’s Gate 3 prend en charge la sauvegarde croisée entre toutes les plateformes.

L’un des premiers signes que le jeu serait un succès est que Steam a enregistré une augmentation des plaintes de pannes le 3 août. Une raison probable de la congestion du serveur est que Larian n’a pas pu proposer de préchargement pour ce jeu de 122 Go, une conséquence malheureuse du programme d’accès anticipé qui exige que tout le monde le télécharge presque simultanément. Les joueurs qui avaient testé le jeu pendant trois ans ont également dû tout supprimer et tout réinstaller.

Larian prévoit d’ajouter la prise en charge des mods à Baldur’s Gate 3 à une date non précisée. L’entreprise souhaite également créer un autre jeu Divinity après une pause créative.



