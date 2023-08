La Chine souhaite limiter sévèrement l’utilisation des téléphones portables et l’accès à internet chez les jeunes

En bref : La Chine n’est pas un bon endroit pour vivre si vous êtes jeune et que vous aimez jouer à des jeux en ligne ou utiliser des smartphones. Le premier est déjà fortement restreint pour les moins de 18 ans, tandis que le régulateur de l’espace virtuel du pays souhaite limiter l’utilisation des téléphones et d’Internet par ce groupe d’âge à un maximum de deux heures par jour.

L’Administration de l’espace virtuel de Chine (CAC) a publié cette semaine des réglementations comprenant des mesures extrêmes pour lutter contre la dépendance en ligne. L’agence souhaite que les fournisseurs d’appareils intelligents introduisent un « mode mineur » qui empêcherait les utilisateurs de moins de 18 ans d’accéder à Internet sur des appareils mobiles tels que des téléphones et des tablettes entre 22 h et 6 h.

Le mode mineur limiterait également la fréquence d’utilisation d’un appareil par une personne de moins de 18 ans. Les personnes âgées de 16 à 18 ans bénéficieraient d’un maximum de deux heures par jour, tandis que celles âgées de huit à 16 ans n’auraient droit qu’à une heure. Les restrictions les plus sévères sont réservées aux enfants de moins de 8 ans, qui ne pourraient utiliser un appareil que pendant 40 minutes par jour.

La CAC a déclaré que les parents pourraient choisir de ne pas être soumis aux limites de temps pour leurs enfants s’ils le souhaitaient. Une fois la limite de temps atteinte, l’appareil mobile devrait « fermer automatiquement les autres applications sauf les applications spécifiques nécessaires et les applications exemptées définies par les parents ».

Bloomberg écrit que d’autres exigences fixées par la CAC incluent la promotion de berceuses pour les enfants de moins de 3 ans et de contenus d’information éducative et de divertissement pour ceux de moins de 12 ans, ainsi que des directives sur le type de contenu recommandé aux enfants.

Certains contenus seront exemptés des restrictions de temps, notamment les contenus et services éducatifs, les produits favorisant le développement mental et physique, les produits et services d’urgence permettant la sécurité personnelle, ainsi que les applications classées comme exemptes des paramètres personnalisés des parents.

Les fournisseurs de plateforme seront responsables de l’application des règles, mais la CAC n’a pas précisé les sanctions qu’ils pourraient encourir en cas de violation. Le régulateur effectuera des vérifications et des évaluations périodiques et aura accès à la technologie et aux données sur demande pour garantir le respect des règles.

En août 2021, la Chine a resserré ses restrictions déjà sévères sur les jeux en ligne pour les moins de 18 ans. Auparavant, les mineurs pouvaient accéder aux jeux en ligne pendant une heure et demie les jours de semaine et trois heures les jours fériés et les week-ends. Cette période a été réduite à une heure seulement, entre 20 h et 21 h, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.

En mai 2022, la Chine a interdit aux plateformes de diffusion en direct de proposer des services de pourboire aux mineurs. Les plateformes ont également été invitées à créer des équipes de censure de contenus dédiées à la jeunesse et doivent fermer les activités contrôlées par les parents en mode « jeunesse » après 22 heures « afin de s’assurer qu’ils [les moins de 18 ans] disposent d’assez de temps pour se reposer ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :