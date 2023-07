Asus va piloter l’avenir des NUC d’Intel

Que s’est-il passé ? Les NUC fabriqués par Intel ne sont peut-être plus, mais les minuscules machines Next Unit of Computing vivront grâce à Asus, qui a signé un accord avec Intel pour la fabrication, la vente et le support des NUC actuels et futurs.

Intel a annoncé la semaine dernière qu’il avait décidé d’arrêter les investissements directs dans son activité NUC, mais qu’il encourageait toujours ses partenaires constructeurs à continuer à créer des PC de petite taille.

Asus, qui propose déjà une gamme de mini PC pour la bureautique, la vente au détail, la signalisation numérique et les applications hospitalières, a accepté de vendre et de prendre en charge les lignes de produits NUC de la 10e à la 13e génération et de développer de futurs systèmes NUC dans le cadre de l’accord conclu avec Intel. L’accord n’étant pas exclusif, Team Blue pourrait s’associer à d’autres entreprises pour les NUC.

L’entreprise taïwanaise va créer une nouvelle unité commerciale appelée Asus NUC BU qui pourrait développer le type de produits NUC qu’Intel fabriquait auparavant, tels que des mini PC, des cartes personnalisables et des kits barebones.

« Nous vous remercions, Intel, de la confiance que vous nous accordez pour faire évoluer la gamme de produits NUC. Je suis convaincu que cette collaboration améliorera et accélérera notre vision du mini PC – en élargissant considérablement notre empreinte dans des domaines tels que l’IA et l’AIoT « , a déclaré Joe Hsieh, directeur de l’exploitation d’Asus. « Nous nous engageons à garantir l’excellence du support et du service que les clients des systèmes NUC attendent. »

Intel a déclaré avoir choisi Asus comme partenaire en raison de l’expertise de l’entreprise et de ses antécédents en matière de livraison de mini-PC à la pointe de l’industrie aux clients, ce qui en réalité un partenaire idéal pour continuer à stimuler l’innovation et la croissance des produits des systèmes NUC.

Alors que la plupart des Intel NUC sont destinés aux bureaux et aux utilisateurs occasionnels, il existe des versions pour les joueurs. Le Raptor Canyon Intel NUC 13 Extreme (ci-dessus), par exemple, peut être équipé d’un processeur de bureau i9-13900K 125W de 13e génération et d’une RTX 4070 Ti. Il sera certainement intéressant de voir ce qu’une société axée sur le jeu comme Asus, fabricant de l’ordinateur de poche ROG Ally, proposera dans ce domaine.

Intel n’a jamais dit pourquoi il a abandonné l’activité NUC, mais la baisse de 13,4 % en glissement annuel des livraisons mondiales de PC au deuxième trimestre et la prudence des consommateurs ont probablement joué un rôle important. Cette décision indique que les NUC sont désormais la dernière entreprise qu’Intel a abandonnée, après Optane et son activité de construction de serveurs, laissant l’entreprise se concentrer davantage sur son travail de fabrication de puces.

