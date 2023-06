Microsoft laisse entendre que Windows 11 pourrait devenir un service d’abonnement entièrement basé sur l’informatique dématérialisée

En bref : Une autre information intéressante a été révélée lors de l’audience opposant la FTC à Microsoft, bien que celle-ci ne concerne pas les jeux. Le géant de Redmond a discuté de la possibilité de faire passer une plus grande partie de Windows 11 pour les consommateurs dans le nuage, et pourrait éventuellement faire du système d’exploitation un service d’abonnement uniquement.

Comme l’a repéré The Verge, un document interne de Microsoft datant de juin 2022 et révélé lors de l’audience mentionne une version grand public de Windows 365. La slide, intitulée « Modern Life strategy and priorities », comprend un point intitulé « Move Windows 11 increasingly to the Cloud » (déplacer Windows 11 de plus en plus vers le nuage).

Microsoft écrit qu’il veut s’appuyer sur Windows 365, son service d’entreprise (qui fait partie de la plateforme Azure) qui permet aux clients d’avoir leur propre machine virtuelle Windows personnalisée et sécurisée, accessible à partir de navigateurs et d’applications ainsi que d’appareils Apple et Android. L’entreprise explique qu’elle souhaite permettre un système d’exploitation Windows complet diffusé à partir du nuage vers n’importe quel appareil.

Microsoft envisage ce logiciel en tant que service (SaaS) payant au mois ou à l’année en utilisant « la puissance du cloud et du client pour permettre des services améliorés alimentés par l’IA et une itinérance complète de l’expérience numérique des personnes. »

En mai, nous avons vu ce qui pourrait être les premiers pas de Microsoft vers ce plan d’un Windows 11 par abonnement : Windows 365 Boot. Cette fonctionnalité exclusive de Windows 11 permet aux utilisateurs de démarrer une machine locale directement dans une image virtualisée de Windows 365 Cloud PC, plutôt que de démarrer d’abord une version locale du système d’exploitation.

Microsoft connaît le succès avec des produits de type logiciel-service tels que Microsoft 365, anciennement Office 365, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des logiciels tels que Word et Excel. Le passage à un modèle basé sur l’abonnement plutôt que sur un paiement unique permet à Microsoft de disposer d’une source de revenus régulière et infinie, de sorte qu’il est financièrement judicieux de passer à Windows 11 en mode SaaS.

Les consommateurs, bien sûr, ne seront pas ravis d’une telle décision. Alors que de nombreuses entreprises voient les avantages d’un abonnement à Windows 365, les utilisateurs quotidiens ne se soucieront probablement pas de pouvoir utiliser Windows sur n’importe quel appareil si cela indique qu’ils doivent payer un autre abonnement récurrent ; en juin de l’année dernière, une enquête a révélé que les personnes dépensent en moyenne 219 $ pour des abonnements.

Comme pour les autres services basés sur l’informatique en nuage, il y a la question des connexions Internet irrégulières, de la fiabilité des fournisseurs d’accès à Internet et des problèmes de serveur. Les personnes craignent également que Microsoft n’abuse de sa position et n’insère encore plus de publicités dans Windows ou ne rende difficile l’utilisation de programmes autres que ceux de Microsoft, tels que Chrome.

En fin de compte, même si ce changement inciterait sans aucun doute davantage de personnes à se tourner vers Mac ou Linux, il y aura probablement suffisamment de personnes prêtes à payer l’abonnement à Windows 11 pour que le changement soit viable, et Microsoft le sait.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :