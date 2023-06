Qu’est-ce qui peut aller au lave-vaisselle ?

Va-t-il nettoyer ou va-t-il casser ? – La plupart des choses peuvent aller au lave-vaisselle, bien sûr. En définitive, il s’agit des quelques pièces particulièrement filigranes, particulièrement anciennes ou dont on ne connaît pas le signe en dessous.

Ce qui indique qu’il va au lave-vaisselle

Trois termes reviennent sans cesse lorsque les fabricants parlent de leurs produits :

Cependant, ce qui est évident est faux : les trois termes ne signifient pas la même chose. Ils font toujours une distinction progressive entre ce qui est autorisé dans le lave-vaisselle et ce qui s’y passe.

Lavable au lave-vaisselle seul est un terme clairement et fermement défini.

Il existe même des normes DIN qui précisent comment il peut être utilisé. Il y a aussi un symbole officiel : plusieurs jets d’eau d’en haut sur une plaque inclinée.

S’il y a aussi un nombre au-dessus du symbole, cela indique combien de cycles de rinçage sont possibles sans dommage. Le nombre est compris entre 125 et 1 000. Le terme lavable au lave-vaisselle est rarement utilisé ici.

Que signifient lavable au lave-vaisselle et lavable au lave-vaisselle ?

Quelle est la différence entre va au lave-vaisselle et va au lave-vaisselle ou va au lave-vaisselle ?

Les deux derniers termes – lavable au lave-vaisselle et lavable au lave-vaisselle – ne sont définis nulle part. Les fabricants les utilisent à leur guise. En fin de compte, cependant, ils signifient la même chose : il ne se casse pas réellement au lave-vaisselle, il n’y a aucune garantie que ce sera le cas. Il n’y a pas d’altération de la fonction, tout au plus de l’optique.

Vous assumez donc vous-même le risque de défauts, par exemple si la décoration sur la porcelaine s’estompe avec le temps. C’est votre décision et votre responsabilité. Les fabricants utilisent leurs propres symboles et donc différents pour le lave-vaisselle et le lave-vaisselle, souvent une assiette et un verre dans un lave-vaisselle.

L’aluminium au lave-vaisselle

L’aluminium n’a pas sa place au lave-vaisselle car il s’y ternit. J’ai décrit l’effet dans mon article sur la prévention du film de rouille. L’aluminium est une anode dite sacrificielle. Il attire mieux la rouille que vos couverts et casseroles. Bien sûr, il serait préférable de ne pas laisser voler le film de rouille en premier lieu.

Les cafetières à expresso en aluminium (ou casseroles pour cuisinière) ne doivent pas être mises au lave-vaisselle. Cependant, la décoloration ici provient d’une cuisinière à gaz (Image : Peter Giesecke)

Vous ne voulez pas ces dépôts sur votre pot à expresso en aluminium en premier lieu, et certainement pas sur le café Bialetti classique. Vous devez donc laver à la main tout ce qui est en aluminium et le sécher immédiatement.

l’argent ainsi que le cuivre, l’étain et le bronze

La question est souvent posée : l’argent peut-il aller au lave-vaisselle ? Personne ne peut répondre à cette question en général, car il existe différents alliages d’argent qui se comportent différemment au lave-vaisselle.

Le fait que les couverts en argent puissent aller au lave-vaisselle dépend de la teneur en argent (Image : Pixabay/cocoparisienne)

Le bon argent sterling 925 et l’argent véritable 800 ne doivent pas être mis au lave-vaisselle car ils y bruniront. Cependant, le placage en argent massif 150 et le placage en argent dur 90 ont une faible teneur en cuivre et ne se décolorent donc pas. Les deux types d’argent peuvent donc être mis au lave-vaisselle.

En général, tout ce qui est en cuivre, étain et bronze ne doit pas entrer dans la machine. Ça commencerait là aussi.

Couverts au lave-vaisselle

Les couverts en inox peuvent passer en machine. Cependant, après des années, de petits trous peuvent avoir rongé cette couche protectrice. Des taches brunes y apparaissent après un cycle de rinçage. Dans un autre article, nous vous montrerons comment éviter le soi-disant film de rouille. Cependant, laver les couverts à la main ne résout pas le problème car le film de rouille vient d’ailleurs. Vous devez trouver cette source.

Les couteaux, fourchettes, cuillères et l’insert du presse-ail sont en acier inoxydable et peuvent aller au lave-vaisselle (Image : Peter Giesecke)

Le fait que les couverts en argent puissent aller au lave-vaisselle dépend de la teneur en argent de l’alliage. Voir la section correspondante ci-dessus.

Casseroles et poêles au lave-vaisselle

Pour les casseroles et poêles, cela dépend des matériaux. S’il y a déjà un composant qui pourrait être endommagé dans le lave-vaisselle, vous devez laver la casserole ou la poêle à la main.

Vous pouvez facilement nettoyer les casseroles en acier inoxydable, qui ne sont vraiment faites qu’en acier inoxydable et rien d’autre, dans la machine.

Les casseroles en acier inoxydable peuvent être mises au lave-vaisselle sans hésitation (Image : Peter Giesecke)

Vérifiez les poignées au préalable pour voir si la mousse chaude dans la machine peut les endommager. Cela pourrait bien être le cas avec des pots plus anciens qui sont transmis de génération en génération dans la famille. Vous devez retirer les anneaux en caoutchouc des autocuiseurs et les laver à la main.

Les casseroles, poêles et woks en fonte n’ont pas leur place au lave-vaisselle. Vous ne devriez même pas les laver à la main avec du liquide vaisselle. Ces appareils sont rodés avant d’être utilisés pour la première fois. Ce n’est qu’alors que se développe la surface optimale pour le rôtissage et le braisage, qui doit toujours rester légèrement graissée.

Les casseroles revêtues ne doivent pas être mises au lave-vaisselle car l’eau savonneuse pourrait endommager le revêtement. La casserole ne durera pas aussi longtemps que si vous la lavez à la main puis la séchez immédiatement ou si vous l’essuyez simplement avec du papier absorbant, en laissant une légère pellicule de graisse dessus qui protège la surface.

Vaisselle au lave-vaisselle

La porcelaine ne sera pas endommagée au lave-vaisselle tant qu’elle ne heurte rien. Ceci s’applique en particulier à la porcelaine particulièrement fine/délicat. Il peut casser. Plus d’informations à ce sujet dans notre article Comment charger correctement le lave-vaisselle.

Après avoir bu du café, ces deux tasses peuvent être mises au lave-vaisselle car elles ont un décor sous glaçure (Image : Peter Giesecke)

Cependant, les décorations telles que les bords ou les motifs dorés peuvent se détacher ou s’estomper. La façon dont les couleurs sont appliquées et protégées est cruciale. Les décors sous glaçure et sous glaçure vont généralement au lave-vaisselle. Les décors sur émail, en revanche, sont appliqués plus tard et peuvent donc se détacher au lave-vaisselle. C’est la raison pour laquelle les anciens plats sont généralement plus délicats que les nouveaux.

La vaisselle en faïence ou en grès est protégée par une glaçure de manière à pouvoir passer au lave-vaisselle. Cependant, l’eau peut pénétrer dans les pores du grès à un point de fuite. Celui-ci se dilate ensuite avec les fluctuations de température pendant le fonctionnement et peut endommager davantage la glaçure, de sorte que les dommages augmentent à chaque cycle de lavage.

plastique au lave vaisselle

Des plats en plastique sont également disponibles. Mais il existe de nombreux types de plastique différents, il est donc difficile de prévoir ce qu’il adviendra d’eux dans le lave-vaisselle. Dans le pire des cas, il se décolore, se fissure ou gonfle. Il peut également se détacher des matériaux auxquels il est attaché.

Cependant, les bocaux de conservation et les plats en plastique sont faits pour être utilisés fréquemment dans la cuisine. Dans la plupart des cas, ils vont également au lave-vaisselle, ils ne se briseront donc pas dans l’appareil, mais ils peuvent légèrement changer.

Ce bocal de rangement peut aller au lave-vaisselle car il va au lave-vaisselle. C’est ce que dit le symbole à l’extrême droite (Image : Peter Giesecke)

Le plastique dur transparent de certains de mes pots de stockage a déjà pris la couleur de la sauce tomate que j’y avais congelée. Les empreintes peuvent s’estomper, par exemple les écailles sur les tasses à mesurer.

Le plastique se nettoie au lave-vaisselle, mais ne sèche généralement pas. Vous devez toujours atteindre le chiffon de séchage après avoir ouvert la porte. Le plastique sèche mieux dans les lave-vaisselle avec de la zéolite.

verre au lave vaisselle

Certains verres sortent du lave-vaisselle étincelants de propreté, d’autres se calcairent avec le temps ou deviennent blanc laiteux. Dans le pire des cas, ils obtiennent même des rayures ou de fines fissures.

Une raison pourrait être la corrosion du verre ou des piqûres sur les bords. Les traînées plus longues sont également appelées corrosion linéaire. Cependant, cela est principalement dû à une mauvaise qualité due à des défauts de production.

Une autre cause peut être que vous utilisez le mauvais détergent et qu’il manque du liquide de rinçage ou du sel adoucissant.

Les verres à vin doivent rester bien en place dans le lave-vaisselle afin de ne pas être endommagés (Image : Peter Giesecke)

Selon la Stiftung Warentest, cependant, le frottement dans le lave-vaisselle est généralement la cause si les pièces individuelles ne sont pas fermement dans le panier. Nous avons décrit dans un autre article comment charger correctement votre lave-vaisselle.

Les pieds longs et fins des flûtes à champagne et des verres à vin peuvent se casser. Par conséquent, la même chose s’applique ici : si les verres ne sont pas bien fixés et peuvent causer des dommages, le verre peut se briser. La forme spéciale et la suspension mal pensée dans le panier peuvent facilement y conduire.

Vous ne devez laver les verres en machine qu’à 45 ou 50 degrés. Il est préférable d’utiliser de la poudre pour lave-vaisselle plutôt que des tablettes.

Le verre en cristal et les verres en cristal ne doivent pas être mis au lave-vaisselle.

bois au lave vaisselle

Le bois ne doit pas être mis au lave-vaisselle : pas de planches à découper, pas de cuillères de cuisson, pas de casseroles et poêles avec manche en bois. La température est tout simplement trop élevée. Le bois pourrait gonfler et se fendre.

Les planches, cuillères de cuisine et baguettes en bois ne doivent pas être mises au lave-vaisselle (Image : Peter Giesecke)

De plus, le bois met trop de temps à sécher complètement car il est resté plus longtemps dans l’eau qu’avec un lavage à la main. Des germes peuvent se former pendant cette période.

Cela peut même arriver avec du bois verni ou enduit. Il doit juste y avoir une fuite là où l’eau pénètre dans le bois.

Couteaux, ainsi que râpes et râpes

Les lames peuvent s’émousser au lave-vaisselle. Ils sont tranchants car le matériau sur le tranchant est particulièrement fin. Les détergents et les acides attaquent ces zones, tout comme la rouille des casseroles et des casseroles.

Même s’il y a une étagère pour cela : les couteaux s’émoussent dans le lave-vaisselle (Image : Peter Giesecke)

Ceci s’applique à tout ce qui a une lame, y compris toutes sortes de râpes et râpes à légumes ou à parmesan, donc n’y mettez les lames en contact que le moins longtemps possible, idéalement si vous les lavez à la main.

pièces d’appareils électroménagers

Vous démontez les appareils électroménagers pour les nettoyer. Un coup d’œil au mode d’emploi vous indiquera quelles pièces amovibles peuvent aller au lave-vaisselle et lesquelles ne le peuvent pas. Néanmoins, je pèserais cela dans des cas individuels – par exemple avec les lames des mélangeurs à smoothie ou avec des pièces en plastique qui semblent fragiles.

Avec le Bosch VitaPower Series 4, toutes les pièces vont au lave-vaisselle, à l’exception du moteur (Image : Peter Giesecke)

Le bloc moteur, c’est-à-dire la partie électrique qui est alimentée en électricité, ne doit jamais être mis au lave-vaisselle.

Et sinon ?

Les joints en caoutchouc ne doivent pas non plus être mis au lave-vaisselle. Ils deviendraient poreux et perdraient leur élasticité. De nombreux joints en caoutchouc ne sont même pas perceptibles : par exemple dans la casserole de la cuisinière en acier inoxydable ou dans la cafetière de la machine à café. Alors faites attention!

Les bouteilles thermos ne sont pas non plus autorisées dans la machine. Les revêtements peuvent être attaqués.

