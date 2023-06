Discord alternative TeamSpeak frappe la version 3.6.0

Obtenez une communication cristalline et sans décalage grâce à notre réglage automatique du volume du microphone intégré, à la réduction du bruit de fond et à la suppression de l’écho. Passez de conversations en petits groupes à de grandes conférences avec des milliers de participants grâce à notre architecture client-serveur avancée.

Gardez les yeux sur l’action avec la superposition officielle du jeu TeamSpeak d’Overwolf. Accédez rapidement aux commandes vocales TeamSpeak, voyez qui parle et recevez des notifications et des messages où et quand vous en avez le plus besoin. Conçu dans un souci de confidentialité, nous n’avons pas accès à vos données de chat vocal ou textuel, et aucune inscription n’est requise.

La version bêta de TeamSpeak 5 est désormais également disponible, construite sur les bases de notre technologie vocale solide et sans décalage.

TeamSpeak est-il meilleur que Discord ?

Discord et TeamSpeak sont tous deux destinés aux joueurs, bien que toutes sortes de communautés aient migré vers Discord en raison de sa simplicité et de ses fonctionnalités. TeamSpeak fonctionne mieux en tant qu’application de chat audio permettant aux joueurs de se parler pendant qu’ils jouent. Alors que Discord inclut également le chat vidéo.

Pourquoi les personnes utilisent-ils encore TeamSpeak ?

TeamSpeak reste populaire auprès de certains utilisateurs, principalement parce qu’il offre une excellente qualité vocale tout en optimisant la bande passante, évitant ainsi les décalages pendant le jeu. Il comprend également une superposition dans le jeu pour communiquer avec vos amis pendant que vous jouez par texte ou par voix.

Est-ce que TeamSpeak est gratuit ?

Oui, TeamSpeak est gratuit. Vous pouvez accéder à n’importe quel serveur public, créer un serveur privé, ou si vous avez le vôtre, vous pouvez configurer votre propre serveur privé gratuitement.

TeamSpeak inclut-il des chats textuels ?

TeamSpeak est une plate-forme de communication VoIP et se concentre principalement sur le chat audio, bien que TeamSpeak inclue des fonctionnalités de messagerie texte de base et des discussions de groupe. Si vous êtes intéressé par le chat texte et vidéo, vous devriez consulter Discord qui est également gratuit et disponible pour la plupart des systèmes d’exploitation.

Est-ce que TeamSpeak est sécurisé ?

TeamSpeak offre un cryptage basé sur AES sur tous les paquets vocaux en tant que fonctionnalité de serveur facultative. Pour cela, vous devez activer le « Chiffrement des données vocales du canal » pour tous les canaux.

Est-ce que TeamSpeak est compatible avec Linux ?

Oui, TeamSpeak propose des applications natives pour Windows, macOS, Linux et les serveurs ainsi que pour les plateformes mobiles comme Android et iOS.

Caractéristiques

Notre logiciel TeamSpeak 3 de nouvelle génération a été fortement amélioré par communiqué à ses prédécesseurs. Pour commencer, le client et le serveur sont désormais disponibles en tant que solution multiplateforme flexible pour Windows (32 bits et 64 bits), Mac OS X (Intel et PPC) et Linux (32 bits et 64 bits). Toutes les plateformes sont 100 % compatibles et riches en fonctionnalités, donc quelle que soit la plateforme que vous utilisez, toutes les nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur toutes les plateformes à la date de lancement de TeamSpeak 3.

Nos ingénieurs ont entièrement réécrit le code en utilisant C++ pour améliorer les performances et la compatibilité de TeamSpeak. Cela permet aux binaires natifs de TeamSpeak 3 d’être construits à partir de la même base de code pour divers systèmes d’exploitation cibles.

TeamSpeak 3 comprend également un kit de développement logiciel (SDK) multiplateforme robuste qui permet une intégration vocale complète dans les produits ou services existants, y compris les jeux en ligne, les mondes virtuels, les programmes éducatifs, les simulateurs militaires ou toute application où jusqu’à des milliers d’utilisateurs ont besoin communication vocale cristalline et simultanée.

Qualité vocale et latence améliorées

La qualité vocale de TeamSpeak 3 est vraiment révolutionnaire. Doté de tout nouveaux codecs, d’un réglage automatique du microphone, d’une réduction avancée du bruit et d’une annulation d’écho, TeamSpeak 3 n’offre que la meilleure qualité de communication vocale. Les utilisateurs peuvent enfin dire adieu aux échos, aux retours et aux bourdonnements de fond à mesure que l’évolution de la communication vocale de qualité est arrivée. De plus, nous avons considérablement réduit la latence (le temps qu’il faut pour que votre voix soit « entendue » de l’autre côté) par communiqué à TeamSpeak 2 et à d’autres solutions logicielles de communication vocale.

Hausser la barre

TeamSpeak 3 a été conçu avec un hardware de pointe à l’esprit. Ainsi, il aura un support complet pour les dernières clés G de Logitech® en plus d’autres fabricants de hardware actuellement non annoncés.

Il est également possible de se connecter à plusieurs serveurs à la fois en utilisant des « onglets » similaires à ce que l’on trouve dans la plupart des navigateurs Web. Vous pouvez donc désormais administrer ou participer à plusieurs serveurs TeamSpeak 3 en même temps. De plus, le prise en charge de plusieurs périphériques audio et sorties sur des serveurs connectés simultanément est également disponible. Les serveurs préférés sont désormais stockés sous forme de signets, comme votre navigateur Web préféré.

Effets sonores 3D époustouflants

TeamSpeak 3 propose désormais une prise en charge du son 3D entièrement intégrée qui permet le placement spatial des effets sonores et des flux audio. Cela crée l’illusion d’une source sonore placée n’importe où dans l’espace tridimensionnel, y compris derrière, à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous de l’auditeur. Les possibilités et les applications du son 3D sont pratiquement infinies avec TeamSpeak 3. Les autres utilisateurs de TeamSpeak peuvent être virtuellement placés autour de votre propre position audible. Placez les hôtes de la conférence devant les participants ou les coéquipiers autour de votre propre position de joueur. Aucun hardware spécial n’est nécessaire. Utilisez simplement votre casque ou vos haut-parleurs 5.1/7.1 pour profiter d’un son spatial.

Système d’autorisations puissant

Le serveur TeamSpeak 3 dispose d’un système d’autorisations hiérarchique entièrement révisé avec la possibilité de créer, de définir et d’appliquer dynamiquement des autorisations de groupe comme bon vous semble. Cela offre aux administrateurs de serveurs un contrôle supérieur et des outils efficaces pour gérer et créer des réseaux sociaux.

Sécurité et confidentialité améliorées

TeamSpeak 3 introduit un nouveau système d’authentification. Au lieu d’utiliser une combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe, le client TeamSpeak 3 crée des identités uniques qui sont stockées et suivies par chaque serveur TeamSpeak 3 auquel vous vous connectez. Pour les administrateurs, cela élimine le besoin d’enregistrer manuellement un nom d’utilisateur et un mot de passe auprès du serveur et permet aux administrateurs d’attribuer un ensemble d’autorisations à votre identité qui peut être automatiquement rappelée par le serveur chaque fois que vous vous connectez. Le résultat final est une sécurité renforcée et une administration améliorée avec l’élimination des problèmes de nom d’utilisateur et de mot de passe, ce qui rend le processus d’administration des utilisateurs beaucoup moins fastidieux que jamais.

Amis et ennemis

Suivez vos amis (et ennemis) grâce à la toute nouvelle liste d’amis/ennemis de TeamSpeak 3. Lorsqu’un ami ou un ennemi est ajouté, le client TeamSpeak 3 se souvient de l’identité unique de votre ami ou de votre ennemi, qu’il change ou non son affichage/surnom, et quel que soit le serveur auquel vous êtes connecté. TeamSpeak 3 vous permet d’attribuer un surnom personnalisé à vos amis et peut jouer un événement sonore personnalisé lorsque vos amis se connectent. TeamSpeak 3 suit également la date de « dernière vue » de vos amis/ennemis et vous permet de désactiver/ignorer en permanence vos ennemis.

Transfert de fichiers compatible avec le pare-feu

Optimisez votre expérience de collaboration en ligne avec les toutes nouvelles fonctionnalités de transfert de fichiers de TeamSpeak 3. En fonction de vos autorisations, les utilisateurs peuvent charger ou télécharger de manière récursive des fichiers par canal ou dans une arborescence de dossiers commune. Tous les fichiers sont stockés directement sur le serveur TeamSpeak 3. Les utilisateurs n’ont plus besoin de se soucier de la configuration du FTP ou de résoudre des problèmes de pare-feu compliqués ou d’autres solutions de partage de fichiers. TeamSpeak 3 facilite le partage de fichiers.

Système de licences amélioré

Le serveur TeamSpeak 3 introduit un tout nouveau système de licence contenant un suivi simplifié, automatique et efficace de tous vos serveurs sous licence. L’ancien processus fastidieux « d’enregistrement par IP » a été remplacé par une clé cryptée qui permet à votre environnement TeamSpeak 3 Server d’être suivi et d’obtenir une licence automatiquement. En tant qu’option supplémentaire, le client TeamSpeak 3 peut également indiquer aux utilisateurs qui est le fournisseur d’hébergement et fournir un lien vers votre site Web.

Quoi de neuf

Le changement le plus important dans ce client est la possibilité de se connecter à notre prochain serveur TS5. La compatibilité avec les serveurs TS5 est la principale raison pour laquelle nous avons rendu cette version publique.

L’API du plugin est passée à 26 comme solution de contournement pour l’incompatibilité de la mise à jour Qt

Ajout d’une option pour sélectionner automatiquement les onglets de chat du canal après la connexion à un serveur TeamSpeak.

Ajout du prise en charge des extensions de feuille de style en mode sombre du système d’exploitation (

Compatibilité globale améliorée avec TeamSpeak Server version 5 et plus récente.

Icônes modifiées en fonction des commentaires des utilisateurs.

La synchronisation myTeamSpeak utilise désormais le service push au lieu d’interroger périodiquement.

Certains schémas d’URL spécifiques à Microsoft ne seront plus considérés comme valides lors de l’utilisation [URL] Balises bbCode.

Dépendances Linux supplémentaires : sudo apt installer libxcb-xinerama0 libatomic1 pulseaudio fontconfig libxcb-icccm4 libxcb-image0 libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0 libxcb-xkb1 libxkbcommon-x11-0

Navigateur de liste de serveurs désactivé

Correction d’un plantage sur macOS versions 11.3 et plus récentes.

Correction d’un problème avec les noms en double pour les icônes de badge en cache.

Correction d’un problème où les groupes de canaux n’étaient pas affichés dans les menus contextuels du client lorsqu’un groupe hérité était défini.

