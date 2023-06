La dernière mise à jour de Windows casse Chrome pour certains utilisateurs

Facepalm : Les utilisateurs du populaire logiciel antivirus Malwarebytes qui ont téléchargé la dernière mise à jour Windows 11 Patch Tuesday plus tôt cette semaine ont peut-être remarqué un problème avec Chrome : le navigateur n’apparaît plus à l’écran lorsqu’il est chargé. La société dit qu’elle travaille à résoudre le problème.

Mardi, les correctifs Windows 10 KB5027215 et Windows 11 KB5027231 ont été déployés. Il est pratiquement admis de nos jours que les mises à jour de Windows causeront des problèmes, bien que celle-ci semble limitée à Windows 11.

Selon Neowin, les utilisateurs se sont plaints qu’après l’installation du correctif, Google Chrome ne s’affiche plus après le chargement. Le navigateur est répertorié dans le gestionnaire de périphériques, mais il n’apparaît pas à l’écran. Une personne écrit que la seule façon de résoudre ce problème est de désactiver Malwarebytes.

Un employé de Malwarebytes avec le nom d’utilisateur Msherwood a confirmé qu’il y avait des problèmes avec Malwarebytes Exploit Protection et Chrome dans Windows 11 provoquant le plantage du navigateur. La société a déclaré qu’elle soupçonnait que la mise à jour Windows KB5027231 en était la cause et qu’elle résolvait activement le problème.

Un autre employé de Malwarebytes, Arthi, a suggéré quelques solutions de contournement jusqu’à ce que le problème soit résolu. Définissez Chrome comme navigateur par défaut, ce qui ne semble pas fonctionner pour certaines personnes, ou désactivez Chrome en tant qu’application protégée dans le produit Malwarebytes, ce qui peut être fait dans l’onglet Paramètres-> Sécurité.

Certains utilisateurs disent que si ces suggestions ne fonctionnent pas, la désactivation de la protection contre les exploits de l’antivirus peut résoudre le problème, cependant, tout comme la désactivation de Chrome en tant qu’application protégée, comporte des risques de sécurité évidents.

Le communiqué se concentre sur Malwarebytes étant le problème avec Chrome après l’installation du correctif, mais certains utilisateurs disent que d’autres programmes antivirus causent le même problème. Une personne affirme que le bug ne se produit que lorsque les utilisateurs ont un autre navigateur basé sur Chromium (Edge, Opera, Vivaldi, etc.) défini comme option par défaut dans Windows 11, bien que cela ne soit pas confirmé.

Dans une histoire connexe, une mise à jour de Windows publiée en mai a également provoqué la rupture d’une fonction Chrome. De manière suspecte, la fonctionnalité en question était un bouton qui permettait aux utilisateurs de changer de navigateur par défaut en un seul clic.

