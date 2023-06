Commercialiser un CPU dans un monde multipolaire

Commercialiser un CPU ou tout processeur avancé non nommé NVIDIA devient beaucoup plus difficile. Il était une fois deux entreprises qui fabriquaient des processeurs de centre de données, et le marketing était simplement « Le nôtre est meilleur que le leur ». Cependant, le paysage actuel comprend une douzaine d’entreprises qui conçoivent des processeurs et quelques dizaines d’autres NPU en développement. Comment une entreprise se positionne-t-elle dans ce mélange, définit-elle son récit et identifie-t-elle sa concurrence ? Il n’y a pas de réponses faciles ici, et les enjeux sont très élevés.

Tous les messages marketing doivent commencer par identifier un public cible, mais c’est là que les problèmes commencent. Environ 60 % des revenus de la catégorie proviennent de dix clients, les hyperscalers du cloud. Presque tous ces clients travaillent sur leurs puces d’accélération d’IA personnalisées, voire sur la conception de leurs propres processeurs. Cela change le contexte du message, « notre puce est plus rapide que celle des concurrents ».

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Il est toujours crucial pour les vendeurs de puces marchandes de transmettre la supériorité de leur produit, mais ils doivent faire preuve de prudence lors de la rédaction de messages de comparaison. De plus, une partie de la messagerie doit s’adresser aux organisations plus larges de leurs clients, et pas seulement aux acheteurs typiques du centre de données. Chaque entreprise qui conçoit actuellement sa propre puce a un directeur financier qui pose des questions sur les implications financières du développement et les utilisateurs internes qui voient leurs pairs utiliser une gamme plus large de solutions.

Ensuite, il y a la question du positionnement du produit. Le marketing est souvent plus efficace lorsqu’un produit est présenté comme supérieur à une alternative. De tels récits sont plus digestes pour l’esprit humain. Mais face à qui l’entreprise doit-elle se positionner dans cette situation ? Comme nous le voyons, il y a cinq camps dans le combat CPU :

Intel – Malgré leurs difficultés financières, ils restent le leader en parts de marché. S’ils peuvent affiner leur processus de fabrication (et il n’y a aucune preuve suggérant un déclin), ils peuvent regagner leur part de marché. Intel a sa juste part de doutes, mais il serait prématuré de les écarter.

AMD – AMD a gagné énormément de parts de marché auprès d’Intel ces dernières années, fournissant continuellement une roadmap CPU convaincante.

NVIDIA – NVIDIA domine le secteur de l’IA, et avouons-le, l’IA domine la plupart des conversations d’aujourd’hui. Leur bundle CPU/GPU semble formidable et ne devrait pas être négligé malgré leur part de CPU actuellement modeste.

Nouveaux entrants – Ampere est en tête de liste, mais d’autres entreprises, en particulier dans le domaine RISC V, sont également dans la course. Ils se vantent tous de performances et de consommation d’énergie, mais ils sont confrontés à d’importants défis d’optimisation logicielle.

Solutions internes – Cela pourrait être la menace la plus puissante. Les principaux clients voient leurs puces conçues en interne empiéter régulièrement sur le marché adressable. L’avantage réside dans les champions intégrés et les liens étroits avec les charges de travail logicielles réelles.

Enfin, se pose la question du contenu de la messagerie. Au cours des dernières semaines, nous avons vu plusieurs versions de la même slide, montrant la solution d’une entreprise représentée sous la forme d’un rack de serveurs ou d’une fraction de celui-ci, par rapport aux multiples racks de serveurs de quelqu’un d’autre. Tout le monde semble revendiquer un coût total de possession trois fois supérieur à celui des concurrents.

Choisir la bonne cible est crucial – à qui comparerons-nous le produit ? Comment communiquer à un client majeur que son produit interne est sous-performant par rapport à notre nouveau produit ?

Tous ces facteurs contradictoires soulignent que les résultats réels peuvent fluctuer considérablement en fonction de la charge de travail. Une puce peut être meilleure pour certaines charges de travail, tandis qu’une autre excelle dans différentes tâches. Bien que les solutions internes présentent un avantage significatif, cela s’accompagne également d’un compromis stratégique et peut limiter l’innovation – un problème auquel AWS semble actuellement confronté concernant l’IA et les grands modèles de langage. Cela étant dit, peu de clients souhaitent traiter avec plusieurs fournisseurs, car le coût de la gestion de diverses solutions est très lourd.

Il n’y a pas de réponses faciles. Les grandes entreprises peuvent avoir besoin de se concentrer sur la lutte contre les solutions internes de leurs clients. Les nouveaux entrants devraient viser à créer suffisamment de bruit pour s’implanter partout où ils le peuvent, éventuellement en se spécialisant dans des charges de travail spécifiques au détriment de gains plus larges, ce que les grands acteurs ne peuvent pas se permettre de faire.

L’espoir est que la prolifération d’alternatives puisse potentiellement diminuer l’attrait des solutions internes. Les progrès rapides de l’IA suggèrent que les solutions en place semblent désormais vulnérables, enfermant les entreprises à un moment où le monde évolue trop rapidement pour que quiconque puisse suivre le rythme. Ce n’est pas une ouverture massive, mais cela offre une lueur d’espoir.

