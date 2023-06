Les disques durs HAMR produits en série de Seagate feront leurs débuts à 32 To, suivis de 40 To

Tourné vers l’avenir : alors que la plupart des consommateurs se tournent vers des disques SSD de plus en plus rapides, certains fabricants ont passé ces dernières années à repousser les limites de la capacité des disques durs. Franchir la barre des 30 To nécessite une nouvelle technologie, qui, selon Seagate, sera prête plus tard cette année.

Lors d’une conférence téléphonique cette semaine, Seagate a fourni de nouveaux détails sur ses progrès dans l’introduction de disques durs de plus de 30 To sur les marchés des entreprises et des consommateurs à la fin de cette année. Le premier lecteur accessible au public utilisant la technologie HAMR contiendra 32 To, et la société prévoit d’augmenter progressivement cette capacité peu de temps après.

Les disques HAMR de taille maximale se composeront de 10 plateaux, chaque plateau sur le modèle 32 To contenant 3,2 To. La technologie HAMR permettra à Seagate d’augmenter régulièrement la capacité de chaque plateau, d’abord à 3,6 To pour un disque de 36 To, puis à 4 To pour un disque de 40 To. La société teste actuellement des plateaux de 5 To qui devraient rendre possibles les disques durs de 50 To.

La méthode permettra d’économiser de l’argent car Seagate pourra proposer des disques plus gros sans ajouter de plateaux, limitant l’augmentation de leur taille physique. La sortie de produits HAMR avec moins de plateaux permet également des disques plus compacts qui contiennent encore d’énormes quantités de données. Les plus gros disques seront probablement presque uniquement destinés aux clients des centres de données cloud, les niveaux inférieurs allant aux consommateurs. La technologie pourrait augmenter les bénéfices de Seagate tout en répercutant certaines économies sur les clients.

L’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) chauffe brièvement des parties de chaque plateau pour augmenter la densité des données stockées tout en maintenant la stabilité thermique et magnétique. Seagate est en pleine transition vers la nouvelle technologie tout en arrêtant le développement traditionnel de l’enregistrement magnétique perpendiculaire ou conventionnel (PRM/CMR) à 2,4 To par plateau.

Les disques durs IronWolf Pro actuellement disponibles de la société atteignent une capacité maximale de 22 To, mais un disque dur de 24 To arrivera plus tard cette année, qui sera le dernier disque PMR de Seagate. Il y aura un modèle de 28 To utilisant l’enregistrement magnétique Shingled, mais tout ce qui va au-delà sera HAMR.

Western Digital utilise également HAMR pour pousser vers 30 To et 40 To sur un calendrier similaire à celui de Seagate, mais il utilise des tremplins comme OptiNAND pour y arriver. Lors de conférences téléphoniques précédentes, Seagate a déclaré qu’il visait à lancer des disques HAMR de 40 To l’année prochaine ou en 2025, avec des déclinaisons de 50 To disponibles en 2026. Les roadmaps précédentes fixaient l’objectif d’atteindre 100 To d’ici la fin de la décennie.

