Haut-parleur intelligent : il est temps de redémarrer !

En gros, je ne veux plus me passer de mon Google Nest Audio dans la salle de bain. Bon son, fonctionnement mains libres, nouvelles du matin et du soir pendant le brossage des dents, musique entraînante pendant la douche. Et tout cela sans aucun effort significatif. Mais outre le fait que Google Nest Audio réagit assez lentement ces derniers temps, il y a aussi d’autres facteurs gênants impliqués :

« OK, Google, mets Spotify ! »

« ….. Spotify – musique et podcasts, c’est parti !

« OK, Google, baisse-le ! »

« … D’ACCORD! Je joue ‘Leiser’ de LEA sur Spotify !

« Non, tu devrais… oh merde… »

Alexa dans la cuisine me comprend mal dans la plupart des cas de toute façon. Siri sur l’iPhone semble qu’Apple ne l’ait pas développé depuis des années.

Pendant ce temps, Google présente de nouvelles approches passionnantes – qui vont dans une direction complètement différente. La nouvelle tablette Pixel récemment présentée à Google I/O 2023 est également un écran intelligent. La station d’accueil assortie avec un haut-parleur intégré ne peut pas agir seule comme un haut-parleur intelligent. Google se concentre actuellement entièrement sur son propre AI Google Bard, que vous pouvez également utiliser en Allemagne. Cependant, il n’est pas question de l’utiliser dans un haut-parleur vocal. Tout comme on parlait généralement peu de haut-parleurs vocaux aux I/O 2023. Nouveau Nest Audio ? Ne pas s’attendre au début.

Cela correspond donc presque à l’image qu’Amazon ne semble plus vraiment vouloir d’Alexa non plus. Le géant de l’Internet a massivement réduit sa division ces derniers mois et licencié beaucoup de personnel. La société a dû se précipiter pour souligner qu’elle avait l’intention de continuer à s’en tenir aux produits Alexa et Echo. Mais le fait que des voix de célébrités doivent maintenant être embauchées est la dernière goutte. D’accord, des voix sympas comme Samuel L. Jackson et Melissa McCarthy n’étaient de toute façon qu’en anglais, mais la fonctionnalité était originale.

Les haut-parleurs vocaux sont toujours utiles. Surtout dans la cuisine, la salle de bain ou le salon. Ne sortez pas toujours le téléphone portable, déverrouillez-le, démarrez n’importe quelle application, puis démarrez, mais directement : faites-le, haut-parleur !

Surtout avec les IA intelligentes de Google Bard à Jasper en passant par ChatGPT, les haut-parleurs intelligents offrent une multitude de nouvelles possibilités fantastiques. Je deviens juste fou et je dis : au lieu de simplement jouer une chanson sur Spotify, mon haut-parleur intelligent pourrait composer et jouer ma propre chanson. Un qui dure peut-être aussi longtemps que mon séjour dans la baignoire et qui aborde cela à l’occasion. Ou lisez-moi une courte histoire sur n’importe quel sujet pendant cette période. Ou lisez-moi la description audio d’un didacticiel vidéo sur YouTube.

Non, les enceintes intelligentes ne sont en aucun cas terminées. Nous nous y sommes habitués au cours des dernières années et les avons utilisés pour beaucoup de petites choses. Il serait maintenant temps de prendre un nouveau départ, pour de nombreuses possibilités intelligentes avec l’IA. Et je suis sûr que beaucoup de gens seraient même prêts à acheter des appareils complètement nouveaux. Désormais, les fabricants de Google à Amazon ou même Apple n’auraient qu’à le reconnaître. J’espère qu’ils le feront !

