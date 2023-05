Le service indien JioCinema a battu le record du monde de streaming avec une finale de tournoi de cricket

Dans le contexte : Alors que les pays occidentaux regardent principalement le football et le basket-ball, l’Inde et d’autres pays asiatiques sont très obsédés par le cricket. Le sport est si incroyablement populaire qu’il a aidé à atteindre le record du monde de streaming simultané – deux fois.

JioCinema est officiellement le nouveau détenteur du record du monde du plus grand nombre de vues simultanées sur un événement en direct, alors que le service de streaming indien a enregistré un nombre impressionnant de 32 millions de téléspectateurs simultanés pour la finale de la 16e édition du tournoi de cricket de la Premier League indienne (IPL) qui s’est tenue lundi. . L’événement de streaming était gratuit et mettait en vedette les équipes des Super Kings de Chennai contre les Titans du Gujarat.

Le précédent détenteur du record de l’événement de streaming le plus populaire au monde était Disney Hotstar, une plate-forme en ligne basée en Inde qui a attiré 25,3 millions de téléspectateurs simultanés pour un match de cricket en juillet 2019. Le record est resté incontesté pendant plusieurs années, tandis que Disney a décidé de mettre l’IPL offre de streaming derrière un paywall.

JioCinema, qui appartient au magnat asiatique Mukesh Ambani en partenariat avec Viacom18 (partiellement détenue par James Murdoch, le threads cadet du magnat des médias Rupert Murdoch), tente maintenant la même stratégie suivie par Disney Hotstar en proposant du contenu « premium » supplémentaire payant . Pendant ce temps, l’événement IPL est toujours offert gratuitement via l’application officielle de JioCinema.

Viacom18 a récemment remporté une guerre d’enchères de 3 milliards de dollars avec Disney pour obtenir les droits de diffusion en continu du tournoi sportif immensément populaire jusqu’en 2027. Les analystes affirment que la diffusion gratuite de matchs IPL en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud pourrait remodeler le marché du contenu numérique en la région densément peuplée.

En plus de son contenu gratuit – et des matchs IPL – pour les abonnés du service de réseau de télécommunications Jio, JioCinema propose désormais un plan premium aux clients prêts à payer 999 roupies indiennes (12 $) par an. L’offre premium est renforcée par les accords que Viacom18 a récemment conclus avec Warner Bros. et NBCUniversal.

Alors que JioCinema collecte des chiffres impressionnants grâce à son accord exclusif IPL, Disney est toujours une plate-forme de contenu très populaire en Inde. Le conglomérat médiatique américain a diffusé le tournoi de cricket via la télévision par satellite, recueillant 482 millions de vues cumulées au cours des 66 premiers matchs.

