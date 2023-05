Asus démos concept RTX 4070 carte graphique qui n’utilise aucun câble d’alimentation

Qu’est-ce qui vient de se passer? Asus a présenté une carte graphique concept RTX 4070 qui n’utilise aucun connecteur d’alimentation à 16 broches (12VHPWR) ou à 8 broches. Au lieu de cela, la carte tire jusqu’à 600 W de puissance à partir d’un emplacement propriétaire sur une carte mère Z790 TUF Gaming personnalisée. La nouvelle conception déplace tous les connecteurs d’alimentation à l’arrière de la carte mère et devrait faciliter la gestion des câbles dans les PC de bricolage si elle est largement adoptée à l’avenir.

Le RTX 4070 présenté par Asus arbore deux connecteurs PCIe, dont un emplacement standard PCIe Gen 4.0 x16 en bas à côté d’un secondaire qui fournit de l’alimentation. En conséquence, le GPU n’a pas besoin de câbles d’alimentation, et l’ensemble de la configuration semble beaucoup plus propre que les versions de PC traditionnelles qui ont plusieurs câbles allant du bloc d’alimentation au GPU et à d’autres composants.

En ce qui concerne la carte elle-même, elle dispose d’un système de ventilateur de refroidissement à triple technologie axiale et d’un Switch à double BIOS qui permet à l’utilisateur de basculer entre les modes Performance et Silencieux. Asus utilise provisoirement la marque « Megalodon » pour sa nouvelle carte, mais dit qu’il n’a pas décidé si ce sera le nom officiel du produit de détail.

La carte mère utilisée par Asus pour la démo a un design (form factor) ATX avec un socket LGA 1700, une livraison VRM 16 + 1 phase, 2x emplacements PCIe 4.0 x16, 2x emplacements PCIe 4.0 x1 et 1x emplacement PCIe 4.0 x4. Il abrite également trois connecteurs à 8 broches et un seul connecteur 12VHPWR, qui alimentent tous directement le RTX 4070 via l’emplacement propriétaire.

La conception innovante pourrait annoncer une nouvelle ère de GPU PC qui contourneront les câbles d’alimentation et s’appuieront plutôt sur une interface propriétaire pour fournir l’alimentation de la carte mère à la carte. Malheureusement pour les joueurs et les bricoleurs passionnés de PC, les cartes graphiques sans câble ne devraient pas devenir monnaie courante de sitôt, car elles nécessitent des cartes mères personnalisées pour les alimenter.

Asus prévoit de lancer à la fois la carte mère personnalisée et les cartes graphiques sans câble plus tard cette année, et selon le rapport, elles devraient être disponibles à l’achat dans le monde entier. La société n’a pas révélé les prix de la carte ou du mobo, mais a déclaré qu’ils seraient un peu plus élevés que les offres standard.

Les acheteurs potentiels doivent noter que la carte mère modifiée prendra en charge tous les GPU standard, mais une carte sans connecteur ne fonctionnera que sur les cartes mères personnalisées. Le système nécessitera également un boîtier repensé pour prendre en charge les connecteurs orientés vers l’arrière, ce qui indique que les personnes souhaitant acheter une nouvelle carte graphique sans câble d’Asus devront également investir dans d’autres composants.

