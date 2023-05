L’intelligence artificielle crée l’homme et la femme les plus beaux du monde (selon elle)

L’intelligence artificielle reflète tous les stéréotypes, dans les portraits générés, il n’y a pas d’Afro-Américains ou de corps non conformes. Nous avons travaillé avec Midjourney et les résultats ont été décourageants.

Tout blanc, fin, sensuel. Tous les gymnases avec des mâchoires sculptées. L’intelligence artificielle (IA) a ingéré tous les stéréotypes, et si vous lui demandez de générer le plus bel homme ou la plus belle femme du monde, elle crache simplement des modèles tout faits. D’autre part, l’IA n’est rien d’autre qu’un miroir capable de montrer tous les prototypes que nous avons collectés sur le web au fil des années. The Bulimia Project, un groupe de sensibilisation aux troubles alimentaires, a mené une étude sur les images produites par l’IA. Basé sur les données des médias sociaux, le logiciel a créé l’homme et la femme idéaux en affichant un collage de beauté stéréotypée, des abdominaux aux nez français. Nous avons essayé aussi, en demandant à Midjourney de créer l’homme et la femme les plus beaux du monde. Ainsi ont vu le jour des visages et des physiques pré-emballés, tous extrêmement similaires et sexualisés. L’intelligence artificielle a gardé les Afro-Américains, les corps non conformes et les plus de 35 ans hors de sa barrière de beauté, alimentant ainsi le cercle vicieux de la beauté.

MI-JOURNÉE | La plus belle femme du monde selon Midjourney

MI-JOURNÉE | Le plus bel homme du monde selon Midjourney

L’étude du Projet Boulimie

Comme nous l’avons expliqué, les images d’IA ont été créées à l’aide des données des médias sociaux, et les images générées sont « plutôt irréalistes » selon Bulimia Preoject. 37% des femmes ont les cheveux blonds, 53% ont la peau bronzée, de nombreuses filles ont été représentées déshabillées, en support-gorge ou avec des poses et looks provocateurs. Quelque chose comme ça s’était déjà produit avec LensaAI, l’intelligence artificielle qui au lieu de transformer les photos en « avatars magiques » transformait les femmes en divas érotiques. Encore une fois, elle les a dépouillés ou a augmenté la taille des seins. Lorsque nous l’avons testé en décembre, nous étions confrontés à des visages et des corps repliés sous les stéréotypes du désir masculin.

PROJET BOULIMIE | Les images de la femme idéale créées par Bulimia Project

Bulimia Project a également tenté de reproduire l’homme idéal. En termes simples, un bodybuilder musclé et torse nu avec une barbe soignée. 67% des enfants générés par l’IA ont les cheveux bruns, 63% la peau bronzée. « Étant donné que les médias sociaux utilisent des algorithmes basés sur le contenu qui est plus consulté, il est facile de deviner pourquoi les rendus de l’IA apparaîtront comme plus sexualisés », a déclaré Bulimia Project. Ils ont également ajouté que cette expérience montre comment les médias sociaux promeuvent des « corps irréalistes ».

PROJET BOULIMIE | Les images de l’homme idéal créées par Bulimia Project

Notre test avec Midjourney

Nous avons ouvert Midjourney, et demandé de générer l’homme et la femme les plus beaux du monde, pour comprendre comment l’intelligence artificielle synthétise les stéréotypes du web sur les idéaux de beauté. Afin de ne pas affecter le logiciel, nous avons utilisé des invites essentielles sans fournir aucune sorte d’indices. En résumé, la beauté masculine semble être encore plus stéréotypée que la beauté féminine. Tous les hommes générés sont de race blanche, avec des cheveux foncés ondulés, des yeux bruns et semblent être une représentation de Dorian Gray avec des arrière-plans Art nouveau et des regards perdus ou mystérieux. Avec veste, chemise et mâchoire très carrée. Il n’y a pas d’Asiatiques, d’Afro-Américains, d’Indiens.

MI-JOURNÉE | Les tests effectués sur Midjourney pour faire le plus bel homme du monde

Le scénario pour les femmes n’est pas très différent. L’IA a généré des jeunes filles aux cheveux foncés, bruns ou roux, aux épaules nues, aux yeux vagues, aux poses séduisantes et enveloppées de bouquets de fleurs virevoltant dans leurs cheveux. L’attrait bucolique est évident, et la femme reste figée dans le stéréotype de la mystérieuse nymphe. Après de nombreuses tentatives, Midjourney a produit une image d’une femme à la peau mate et une d’origine asiatique. Encore une fois pas de femmes afro-américaines.

MI-JOURNÉE | Les tests effectués sur Midjourney pour créer la plus belle femme du monde

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :