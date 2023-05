le nouveau de Google "Aidez-moi à écrire" rend la réponse aux e-mails plus facile que jamais

Prendre des raccourcis : Google consacre d’innombrables ressources à l’analyse et à l’amélioration de la manière dont nous communiquons via la messagerie électronique. L’évolution de l’intelligence artificielle a stimulé ces efforts, l’aidant à déployer des solutions telles que Smart Reply en 2017 et Smart Compose en 2018. Lors de la conférence des développeurs de cette année, Google a présenté sa toute nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA, qui permet de générer réponses complètes par e-mail en appuyant sur un bouton.

Google a tenu sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O, plus tôt sur son campus de Mountain View. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a présenté plusieurs sujets et annonces lors du discours d’ouverture de l’événement, allant des mises à jour de Google Maps à sa solution de téléconférence 3D, Project Starline. Une nouvelle annonce de fonctionnalité particulière, appelée « Aidez-moi à écrire », a attiré l’attention de près de 2 milliards d’utilisateurs de Gmail.

De Smart Reply â¡ï¸Â « Aidez-moi à écrire » dans Gmail ð§µï¿½ »#GoogleIO pic.twitter.com/u0ILECSMN4 –Google (@Google) 10 mai 2023

Depuis leur sortie, les précédentes fonctionnalités Smart Reply et Smart Compose de Google ont aidé les utilisateurs à créer des réponses de base et ont proposé des suggestions de texte prédictives. Help Me Write développe ces capacités, permettant aux utilisateurs de générer et d’élaborer des messages entiers en un seul clic.

Les développeurs de Google ont conçu la technologie pour aider à minimiser le temps passé à rédiger des messages simples et répétitifs et des réponses aux questions et aux besoins de routine. La démonstration de Pichai montre un utilisateur répondant à un e-mail, cliquant sur l’icône de la nouvelle fonctionnalité et saisissant une invite décrivant l’intention souhaitée de la réponse. Le résultat était un e-mail clair et précis qui comprenait des éléments directement liés au message d’origine. Une fois rédigés, les utilisateurs de Help Me Write peuvent modifier manuellement, demander à l’IA d’élaborer ou de raccourcir le message.

Un article de blog récent a fait référence à cette nouvelle fonctionnalité de messagerie et à plusieurs autres outils de création assistée par l’IA, tous faisant partie du nouveau Duet AI de Google pour Google Workspace. Semblable aux capacités de création d’e-mails de Help Me Write, la nouvelle suite d’outils Workspace offre aux utilisateurs des fonctionnalités assistées par l’IA pour générer du texte et du contenu visuel via des invites descriptives. Par exemple, Duet AI aidera les utilisateurs de Google Slide à générer de nouveaux visuels originaux basés sur des invites pour leurs présentations.

Les utilisateurs de Sheets peuvent également tirer parti de l’IA de Google pour simplifier leurs tâches centrées sur les données. La nouvelle fonctionnalité Help Me Organize de Duet AI peut aider les utilisateurs en créant automatiquement des plans personnalisés pour suivre les tâches et les projets à l’aide de la même fonctionnalité de description basée sur des invites.

Les utilisateurs intéressés par un aperçu de ces nouvelles technologies peuvent s’inscrire pour y accéder via la page d’inscription de Google Workspace Labs. Les utilisateurs sélectionnés auront accès aux dernières fonctionnalités d’IA générative de Google dans Workspace et auront la possibilité de faire part de leurs commentaires concernant son utilisation, les problèmes et les améliorations potentielles avant la publication.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :