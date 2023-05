Mercedes veut que les acheteurs de véhicules électriques s’habituent aux fonctionnalités payantes

WTF ? ! Les constructeurs automobiles veulent gagner des milliards en facturant des frais récurrents pour des fonctionnalités intéressantes dans leurs véhicules, dont certaines sont physiquement présentes au moment où vous les achetez. La plupart des consommateurs ne mordent pas, mais cela n’indique pas que cette tendance va bientôt disparaître. Dans le cas de Mercedes, elle est disposée à ajuster les prix par petites étapes jusqu’à ce que suffisamment de clients tombent dans le piège pour appeler cela une stratégie réussie.

L’année dernière, BMW s’est ajoutée à la liste des constructeurs automobiles poursuivant la tendance à verrouiller divers conforts derrière un mur de paiement. La société souhaitait obtenir plus d’argent des clients de certains pays pour des fonctionnalités optionnelles telles que les sièges chauffants, l’assistance aux feux de route ou un volant chauffant. Elle a donc décidé de leur facturer des frais mensuels. Notamment, ce n’était que quelques années après une tentative infructueuse de convaincre les fans de BMW de payer pour utiliser Apple CarPlay.

Bien que les fabricants voient cela comme un excellent moyen d’améliorer leurs résultats, les consommateurs ne sont pas vraiment ravis à l’idée de payer plus pour des fonctionnalités déjà en place au moment de l’achat de leur véhicule. Des entreprises comme Mercedes sont même allées jusqu’à demander 1 200 $ par an pour déverrouiller la « pleine performance » de ses véhicules électriques de luxe EQ avec ce qui est essentiellement une mise à jour logicielle.

Il s’avère que les acheteurs de Mercedes ne se précipitent pas pour payer un supplément pour une petite amélioration d’une voiture qui coûte plus de 100 000 $. Pourtant, la société n’abandonne pas et a plutôt choisi d’ajuster la structure de prix pour la fonction dite « d’augmentation de l’accélération ».

Pour les propriétaires de la berline AWD EQE 350 et de son frère SUV qui veulent plus de puissance et de vitesse, les prix commencent maintenant à 60 $ par mois pour 60 chevaux, ou 600 $ si vous payez annuellement. Les personnes qui ont remporté la voiture ou le SUV AWD EQS 450 plus cher devront payer 90 $ par mois ou 900 $ par an pour obtenir 80 chevaux supplémentaires. Mercedes offre même la possibilité de payer des frais uniques de 1 950 $ pour les propriétaires d’EQE et de 2 950 $ pour les propriétaires d’EQS pour déverrouiller définitivement la fonctionnalité.

Cela peut sembler une folie pour beaucoup, et un récent sondage d’AutoPacific confirme qu’une majorité de consommateurs ne sont pas disposés à payer des frais d’abonnement pour des extras. L’année dernière, une étude de Cox Automotive a révélé que certaines personnes paieraient pour des caractéristiques de performance du véhicule si elles étaient à un prix raisonnable (20 $ à 25 $ par mois). Cependant, 92 % des personnes interrogées pensaient que des fonctionnalités telles que les sièges chauffants et refroidissants devraient être incluses dans le prix d’achat de la voiture.

Cela dit, des entreprises comme General Motors, Stellantis et Ford pensent que les logiciels automobiles et les fonctionnalités par abonnement peuvent générer plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2030. Nous devrons attendre et voir, mais une chose est sûre : une communauté en pleine croissance. des pirates continuent de trouver des moyens de contourner les verrous logiciels sur certaines fonctionnalités payantes pour les voitures BMW, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne puissent faire de même pour n’importe quel véhicule avec des murs payants.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :