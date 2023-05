Qualcomm accepte d’acheter le fabricant de puces de sécurité automatique Autotalks

Qu’est-ce qui vient de se passer? Qualcomm a accepté d’acheter Autotalks, une startup de sécurité automobile basée en Israël. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais des sources proches de l’accord ont déclaré à TechCrunch que Qualcomm payait entre 350 et 400 millions de dollars pour l’entreprise.

Autotalks a été fondée en 2008 et se spécialise dans les technologies de communication de véhicule à tout (V2X), c’est-à-dire les systèmes qui aident un véhicule à communiquer avec tout ce qui pourrait l’affecter ou qu’il pourrait affecter.

Qualcomm a annoncé son intention d’implémenter les solutions de sécurité autonomes d’Autotalks dans son portefeuille de produits Snapdragon Digital Chassis. Nakul Duggal, vice-président directeur et directeur général de la division automobile de Qualcomm, a indiqué qu’ils investissaient dans la R&D et le déploiement de V2X depuis 2017 et est convaincu que, à mesure que l’industrie continue de mûrir, de telles solutions seront cruciales pour la sécurité des utilisateurs et les systèmes de transport intelligents.

Scott Miller, vice-président de General Motors qui travaille avec les logiciels et les systèmes d’exploitation des véhicules, estime que les applications V2X présentent plusieurs avantages prometteurs qui, avec l’électrification continue des automobiles, pourraient transformer l’expérience client.

D’autres, dont Continental, Quectel, Renault et Harman, ont également parlé positivement du rapprochement des deux sociétés.

Il est inévitable que la technologie aboutisse à une solution qui remplace les conducteurs humains au volant. Nous sommes déjà sur la bonne voie, mais dans le grand schéma des choses – pour atteindre un point où chaque véhicule sur la route est contrôlé par la technologie et le fait en toute sécurité – il reste encore énormément de travail à faire.

À quoi ressemblera exactement cet avenir ? Les voitures à conduite humaine seront-elles finalement totalement interdites ? Cela semble probable compte tenu de notre imprévisibilité, en particulier dans une machine bien huilée comme un système de transport entièrement autonome où tout est parfaitement chronométré pour une efficacité maximale. Le droit de conduire n’est pas le genre de chose que tout le monde va abandonner du jour au lendemain, mais sur une longue période, la société pourrait être conditionnée à changer d’test sur la conduite et à la considérer comme un problème plutôt qu’un choix.

