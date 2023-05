AMD détaille les processeurs mobiles Ryzen 7040U, affirme que le 7840U peut battre le chipset M2 d’Apple

En bref : nous connaissons les processeurs de la série Ryzen 7040U depuis des mois, mais AMD a maintenant offert plus d’informations sur ce à quoi s’attendre de ces nouvelles versions mobiles pour ordinateurs portables hautement portables. Fait intéressant, Team Red affirme que le produit phare Ryzen 7 7840U surpasse à la fois le chipset Intel Core i7-1360P et le chipset Apple M2, mais nous devrons attendre des tests indépendantes pour voir si cela est vrai dans les tests du monde réel.

De retour au CES en janvier, AMD a offert un bref aperçu de ses prochains processeurs mobiles de la série Ryzen 7040U. Les nouvelles versions sont basées sur du silicium Phoenix fabriqué à l’aide du nœud de processus 4 nm de TSMC. Mais plus important encore, ils combinent des cœurs de processeur Zen 4 avec des graphiques RDNA 3 dans une matrice monolithique, et nous savons que des versions personnalisées de ces conceptions ont été utilisées pour créer les Ryzen Z1 et Z1 Extreme pour les consoles de jeux portables.

Les processeurs de la série Ryzen 7040U sont destinés aux ordinateurs portables ultraportables, ils ont donc des enveloppes de conception thermique dans la plage de 15 à 30 W – une fenêtre TDP légèrement plus large par rapport aux versions Zen 3+ précédentes. Les autres caractéristiques vont de quatre cœurs et huit threads avec 12 mégaoctets de cache pour le Ryzen 3 7440U à huit cœurs et 16 threads avec 24 mégaoctets de cache sur la partie phare Ryzen 7 7840U.

Les fréquences boost vont de 4,7 GHz à 5,1 GHz – légèrement plus élevées que la série Ryzen Mobile 6000U qui plafonnait à 4,7 GHz. Il existe trois niveaux de iGPU (graphiques intégrés), avec 4 cœurs RDNA 3 (Radeon 740M) sur les modèles Ryzen 5 et 3, huit cœurs (Radeon 760M) sur le Ryzen 5 7640U et 12 cœurs (Radeon 780M) sur le Ryzen 7 7840U.

Nous savons que l’iGPU Radeon 780M a le potentiel d’offrir des performances de jeu décentes à 1080p dans de nombreux titres AAA modernes, comme le montrent les benchmarks indépendants de l’APU Ryzen 9 7940HS. Bien sûr, le budget de puissance sera plus petit avec les processeurs Ryzen 7040U, bien que les benchmarks Ryzen Z1 d’AMD suggèrent que cela vous permettra toujours de jouer à des jeux exigeants comme Far Cry 6 ou Red Dead Redemption 2, mais à une fréquence d’images plus modeste.

AMD a également profité de son acquisition Xilinx avec ces nouveaux processeurs. Les modèles haut de gamme comme le Ryzen 7 7840U et le Ryzen 5 7640U offrent une accélération hardware pour les tâches d’IA utilisant l’architecture XDNA. Certains des processeurs Raptor Lake d’Intel intègrent également des capacités d’IA, tout comme la puce Qualcomm Snapdragon SQ3 de la Surface Pro 9. Nous ne sommes pas sûrs que la plupart des consommateurs les connaissent encore, mais vous pouvez utiliser ces moteurs d’IA pour améliorer les appels vidéo sur Windows. 11.

Fait intéressant, AMD affirme que le Ryzen 7840U peut surpasser le nouveau chipset M2 d’Apple jusqu’à 75 % dans diverses tâches, et nous supposons qu’il s’agit de la version de base. Naturellement, cela a envoyé la presse Apple en flammes, d’autant plus que la slide marketing d’AMD propose un graphique à barres vague avec peu d’informations sur les résultats de performances comparatives pour des applications spécifiques.

De plus, AMD ne fait aucune mention de la performance par watt, qui est le point fort d’Apple Silicon. Bien sûr, la nouvelle partie AMD pourrait offrir de meilleures performances, mais les personnes qui achètent un ordinateur portable fin et léger sont plus intéressées à savoir combien de temps durera la batterie avant de devoir chercher le chargeur. Comme l’a noté notre propre Tim Schiesser dans son analyse approfondie de l’Apple M2, la puce n’est pas toujours la plus rapide de sa catégorie, mais bat facilement ses homologues Intel et AMD en termes d’efficacité énergétique.

Revenant au monde des ordinateurs portables Windows, AMD pense que ses nouveaux processeurs de la série Ryzen 7040U sont également meilleurs que les processeurs Raptor Lake-P de 13e génération de Team Blue. Dans le cas du Ryzen 7840U, la société affirme qu’il est jusqu’à 128 % plus rapide que le Core i7-1360P en ce qui concerne les tâches de productivité. La liste des applications utilisées pour les tests comprend Passmark 10, Mozilla Kraken, Blender, Cinebench R23, Handbrake et UL Procyon Office Productivity Benchmark.

C’est une image similaire pour les performances de jeu, le GPU intégré Radeon 780M étant de 30 à 139 % plus rapide que le GPU Iris Xe du Core i7-1360P.

Bien sûr, Intel et AMD ont tendance à sélectionner les résultats les plus favorables à montrer, de sorte que ces chiffres n’offrent qu’une idée générale de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Il convient également de noter qu’AMD a testé le Ryzen 7840U associé à 16 gigaoctets de RAM et un SSD de 1 To à l’aide d’une carte de référence, tandis que la partie Intel a été testée à l’intérieur d’un ordinateur portable réel – le MSI Summit Flip 14, équipé du même SSD de 1 To et d’un plus généreux 32 gigaoctets de RAM.

En parlant de vrais ordinateurs portables, AMD nous dit que les processeurs de la série Ryzen 7040U feront leurs débuts dans plusieurs modèles de HP, Lenovo, Razer et Acer dans les semaines à venir. Nous nous attendons à ce qu’ils fassent une apparition au Computex plus tard ce mois-ci.

Framework – la célèbre startup qui produit des ordinateurs portables modulaires – propose désormais le Framework Laptop 13 annoncé en mars avec un choix entre le Ryzen 7 7840U et le Ryzen 5 7640U (les deux offrent une accélération AI alimentée par XDNA). Vous pouvez le pré-commander dès maintenant (le prix de départ est de 849 $), mais il ne sera pas expédié avant juillet au plus tôt.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :