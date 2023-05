Counter-Strike: Go est utilisé pour informer les Russes sur la guerre en Ukraine

En bref : Essayer de rendre compte de la guerre en Ukraine aux Russes dans leur pays d’origine est un exploit difficile, compte tenu des restrictions médiatiques que Poutine a mises en place. Mais le plus grand journal finlandais a trouvé une méthode créative pour fournir des informations : une carte Counter-Strike.

Pour souligner la Journée mondiale de la liberté de la presse, le journal finlandais Helsingin Sanomat a déclaré avoir chargé deux concepteurs de cartes bien connus de créer une nouvelle carte pour Counter-Strike: Go basée sur une ville slave déchirée par la guerre non spécifiée. Il s’appelle « de_voyna », une référence au mot russe voyna, qui indique guerre, un terme qu’il est illégal d’utiliser en Russie pour faire référence à l’invasion.

La carte contient une version cachée qui ne peut être trouvée qu’à l’aide de la caméra du spectateur. Dans la salle se trouvent des histoires et des titres en russe, ainsi que des images d’Helsingin Sanomat liées à la guerre en Ukraine.

La salle comprend également une carte montrant les endroits en Ukraine que les soldats russes ont attaqués, ainsi qu’un tableau indiquant le nombre de Russes qui ont été tués (70 000). L’une des histoires concerne Yuriy Glodan, dont la famille a été tuée par un missile russe alors qu’il allait faire ses courses.

La Russie qualifie son invasion de l’Ukraine d' »opération militaire spéciale ». Quiconque contredit le Kremlin ou diffuse de « fausses informations » encourt jusqu’à 15 ans de prison. Combiné avec la Russie interdisant l’accès au contenu médiatique produit à l’extérieur du pays, de nombreux Russes ne voient pas ce qui se passe réellement en Ukraine.

Counter-Strike: GO est très populaire en Russie, joué par environ quatre millions de personnes, dont la plupart sont des jeunes hommes. Et c’est l’un des rares services occidentaux encore disponibles dans le pays.

« Comme nous avons été largement préoccupés par la situation de la liberté de la presse et de la liberté d’expression en Russie, nous avons décidé qu’il était peut-être possible de trouver de nouvelles chaînes pour fournir au public russe un journalisme fiable et indépendant, par exemple sur la situation en Ukraine », a déclaré Helsingin. Le rédacteur en chef de Sanomat, Antero Mukka, a déclaré à Reuters.

Mukka a également déclaré que le journal n’avait pas demandé à Valve l’autorisation de créer la carte, bien qu’il soit difficile d’imaginer que l’entreprise s’y opposera. « Si certains jeunes hommes en Russie, juste à cause de ce match, pensent quelques secondes à ce qui se passe en Ukraine, cela en vaut la peine », a-t-il déclaré.

La nouvelle que Counter-Strike est utilisé pour diffuser des informations sur l’Ukraine aux Russes survient quelques jours après que des soldats ukrainiens aient utilisé un Steam Deck pour contrôler une tourelle de mitrailleuse.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :