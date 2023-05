NVIDIA affirme que l’encodeur AV1 de la série RTX 4000 est meilleur que les alternatives AMD et Intel

Dans le contexte : ce n’est un secret pour personne que le moteur multimédia NVENC de NVIDIA dans les GPU GeForce est l’option préférée des streamers depuis des années, mais AMD et Intel ont récemment fait un travail décent pour rattraper leur retard. Cela dit, Team Green affirme que ses GPU de la série RTX 4000 sont toujours meilleurs que leurs équivalents AMD et Intel en ce qui concerne l’encodage hardware AV1.

Récemment, AMD a vanté la capacité VRAM de ses cartes graphiques des séries Radeon RX 6000 et RX 7000, tout en critiquant les offres NVIDIA comme les RTX 4070 et RTX 4070 Ti qui offrent moins que les modèles Radeon comparables même s’ils ont un prix plus élevé.

Cela s’est produit juste au moment où NVIDIA s’apprêtait à lancer l’une de ses offres Ada, ce n’était donc qu’une question de temps avant que Team Green ne riposte à AMD. Dans un nouveau blog site de ventes le lancement d’OBS Studio 29.1, la société explique comment les GPU de la série GeForce RTX 4000 sont plus performants que les alternatives AMD et Intel en matière d’encodage AV1.

La nouvelle version d’OBS fait suite à l’ajout par YouTube du prise en charge de la diffusion en direct AV1 sur Enhanced RTMP, qui vise à améliorer la qualité vidéo tout en réduisant les besoins en bande passante. AV1 est beaucoup plus intensif en calcul que le codec H.264 (AVC) le plus couramment utilisé, mais il existe maintenant plusieurs GPU intégrés et dédiés qui sont expédiés avec une prise en charge partielle ou complète pour le décoder dans le hardware, il n’est donc pas surprenant que les entreprises utilisent chaque occasion de le promouvoir par rapport à l’ancien format.

NVIDIA indique que l’encodeur AV1 de ses GPU de la série RTX 4000 est capable d’encoder le hardware AV1 en temps réel, vous permettant de diffuser en 4K à 60 images par seconde. C’est entre 30 et 50 % plus efficace que le streaming en direct utilisant H.264, ce qui indique que vous n’aurez besoin que d’environ 10 Mbps de bande passante de téléchargement pour un flux 4K60.

Team Green affirme que vous pouvez également obtenir une bien meilleure qualité vidéo en utilisant l’unité NVENC de la série RTX 4000 par opposition au hardware des concurrents, mais nous n’obtenons qu’une capture d’écran à titre de comparaison où les encodages Intel et AMD semblent un peu décevants. La société affirme avoir testé un flux 4K60 AV1 à l’aide d’une GeForce RTX 4080, d’une Radeon RX 7900 XT et d’un Intel Arc 770 avec les paramètres par défaut d’OBS Studio à 12 Mbps.

Bien sûr, les testeurs indépendants n’arrivent pas toujours aux mêmes conclusions lorsqu’ils testent ces technologies. YouTuber EposVox a récemment examiné la nouvelle fonctionnalité OBS Studio alors qu’elle était en version bêta et a constaté que les moteurs multimédias des nouveaux GPU NVIDIA, AMD et Intel sont assez similaires en ce qui concerne la qualité du flux AV1. Le seul problème est que les GPU de la série RX 7000 ont du mal avec le streaming 4K60, mais cela sera sans aucun doute corrigé par des mises à jour logicielles.

Il convient également de noter que la pile logicielle GeForce de NVIDIA présente des domaines dans lesquels elle manque cruellement par rapport aux AMD. Le panneau de configuration NVIDIA est sans doute une relique à ce stade, GeForce Experience ne peut pas être utilisé sans un compte NVIDIA, et la fonctionnalité NVIDIA ShadowPlay a connu beaucoup moins d’amour que ReLive d’AMD ces dernières années.

Au contraire, nous aimerions voir AMD travailler sur quelque chose de similaire au RTX Remix de NVIDIA pour la communauté des moddeurs de jeux. Il pourrait également apporter le prise en charge de Windows pour ROCm (l’alternative d’AMD à NVIDIA CUDA) sur les GPU Radeon grand public.

Ce dernier se produira réellement dans les mois à venir, mais le premier restera probablement une chimère. Pendant ce temps, le logiciel Arc Control d’Intel a généralement été bien accueilli par les joueurs et offre une expérience utilisateur agréable, à l’exception de quelques petites bizarreries.

