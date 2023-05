AMD Radeon 7800 XT émerge dans Geekbench, faisant peut-être allusion à un dévoilement imminent

Pourquoi c’est important : alors que Team Red tease le reste de la gamme RDNA3, les analystes et les clients spéculent sur les modèles qui seront lancés en premier pour concurrencer les cartes de la série RTX 4000 de milieu de gamme de NVIDIA, dont certaines ne sont pas encore arrivées. L’apparition de la Radeon RX 7800 XT sur Geekbench pourrait offrir un indice, même si elle ne révèle pas une véritable indication des performances probables.

Une entrée de mercredi sur Geekbench répertorie l’AMD Radeon RX 7800 XT encore non annoncée dans un benchmark Vulkan. Le score du GPU est probablement loin des performances de la carte entièrement publiée, mais son apparition sur le site suggère que Team Red pourrait le révéler bientôt.

La PDG d’AMD, Lisa Su, a récemment confirmé que les cartes graphiques « grand public » Radeon RX 7000 arriveraient sur le marché ce trimestre, mais n’a pas précisé quelles cartes en particulier. À peu près au même moment, une demande d’extraction GitHub désormais supprimée répertorie 12 GPU de la série, à la fois publiés et non publiés, y compris le 7800 XT.

De plus, des rumeurs précédentes suggèrent que les 7800 XT, 7700 XT et 7600 XT feront leurs débuts au Computex fin mai ou début juin. La Radeon RX 7600, plus abordable, devrait émerger en premier, car les problèmes de rendement de Navi 32 et 31 pourraient retarder la sortie des 7700 XT et 7800 XT. Cette situation ajoute de l’intrigue et de l’anticipation à la présence du 7800 XT sur Geekbench.

La carte a marqué 113819 dans un test Vulkan alors qu’elle était associée à un Ryzen 9 7950X à 6 GHz et 58 Go de RAM système exécutant Debian Linux. Le score est similaire aux listes du RTX 3070 ou du RX 6700 XT et bien inférieur aux performances probables de la carte dans le monde réel.

Le système est probablement un des premiers échantillons d’ingénierie internes d’AMD. Avec le 7800 XT probablement encore à quelques semaines du lancement, les drivers sont loin d’être prêts et des contraintes de puissance peuvent également être engagées.

Geekbench ne révèle rien sur les caractéristiques du GPU, mais les informations antérieures supposent qu’il utilisera le dé Navi 32 complet, ce qui lui donnera 60 unités de calcul (7 680 unités de shader). Il devrait également comporter 64 Mo de cache Infinity sur quatre matrices de mémoire et 16 Go de VRAM GDDR6 à 21 Gbit/s avec un TBP de 250 à 285 watts. Le 7800 XT serait probablement en concurrence avec le RTX 4070 Ti.

Quels que soient les nouveaux GPU RDNA 3 que Team Red publie en premier et quelle que soit leur performance, ils devraient intensifier le marché des nouvelles cartes graphiques grand public après la réponse tiède des clients au RTX 4070 de Team Green. NVIDIA pourrait limiter l’approvisionnement de cette carte en raison du ralentissement des ventes, et le RTX 4060 pourrait ne pas non plus impressionner les utilisateurs.

