Star Wars Jedi: Survivor fait ses débuts le 28 avril, les premières critiques sont plutôt positives

Par GameInformer le 26 avril 2023



93

Le développeur Respawn Entertainment a clairement adopté une approche mesurée et réfléchie pour analyser ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans son dernier jeu Star Wars, et Jedi: Survivor ressemble à une tentative digne d’évolution. Il capture la magie de Star Wars ainsi que tout ce qui se trouve dans le canon actuel, et c’est une aventure stellaire à part entière. Pourtant, clouer le fantasme d’être un Jedi? Ça ne fait pas mal.

Par God is a Geek le 26 avril 2023



90

Star Wars Jedi: Survivor est plus grand que Fallen Order à tous points de vue, offrant d’excellents combats et traversées, ainsi qu’une histoire fantastique.

Par tsa le 26 avril 2023



80

Star Wars Jedi: Survivor est une excellente continuation du voyage de Cal Kestis. L’histoire est un peu prévisible et la plate-forme pourrait être plus nette, mais il s’agit d’une suite qui s’appuie sur les idées de l’original et il y a un réel plaisir à avoir à explorer les nouveaux mondes expansifs, à creuser dans la tradition et à se heurter à des combats de boss secrets.

De HardcoreGamer le 26 avril 2023



80

Malheureusement, certaines décisions abandonnent l’expérimentation organique au profit d’essais et d’erreurs, et certains éléments ne semblent pas aussi raffinés qu’ils devraient l’être. Sa présentation est belle en dehors de certaines interactions NPC de dernière génération, mais elle est grevée par une performance technique terrible qui rend le mode « performance » non viable. En fin de compte, Star Wars Jedi: Survivor est un très bon jeu avec une belle histoire, un excellent design et un gameplay amusant, mais gêné par un manque de finition et de mauvaises performances. Il n’a peut-être pas atteint le rang de maître, mais Star Wars Jedi : Survivor est un véritable Jedi du côté lumineux.

Par Destructoid le 26 avril 2023



90

Je n’ai que quelques jeux Platinum par an, mais j’envisage d’aller plus loin pour Star Wars Jedi: Survivor – c’est à quel point je l’ai aimé, et j’aurais obtenu un score plus élevé si les problèmes techniques n’étaient pas en jeu. Après avoir terminé Jedi Survivor et nettoyé immédiatement ce que j’avais manqué pour le plaisir, je me suis retrouvé à souhaiter un monde où Respawn Entertainment concentrerait toute son énergie sur les jeux solo à partir de maintenant.

Par IGN le 26 avril 2023



90

Star Wars Jedi: Survivor prend ce que Fallen Order a réalisé et court avec lui, puis double-sauts et se précipite directement dans une bataille épique au sabre laser. Plutôt que de nous ramener à la case départ pour recommencer le voyage de Cal en tant que Padawan, on nous confie le contrôle d’un chevalier Jedi à part entière que nous pouvons transformer en un maître de la mobilité surhumaine et des combats fantastiques et stimulants.

Par DigitalTrends le 26 avril 2023



80

Star Wars Jedi: Survivor est plus grand et plus détaillé que Fallen Order à presque tous les égards, mais il raconte toujours une histoire personnelle.

Par VG247 le 26 avril 2023



80

Star Wars Jedi: Survivor est un pas en avant par rapport à son prédécesseur et un plaisir brillant, tant que vous ne laissez pas ce pilleur obsédé par les collections s’emparer de vous. Ce n’est pas un chef-d’œuvre narratif, ni le jeu d’action le plus engageant au monde. Mais il ne fait rien de mal et excelle là où ça compte. Il représente l’univers de Star Wars avec précision et met l’accent sur les aspects de celui-ci qui gardent même les amateurs d’Andor blasés comme moi intéressés par l’IP, même après tout ce temps. Une recommandation évidente pour les fans de Star Wars, et un grand bravo à toute autre personne qui pourrait être intéressée même à distance.

De EuroGamer le 26 avril 2023



Il est beaucoup plus souhaitable que les jeux Star Wars aient un peu de maladresse, des compagnons vraiment drôles comme Greeze à la quantité de Jedi Suspension of Disbelief que vous devez exploiter tout au long, que de devenir trop sérieux ou stoïque. En fin de compte, c’est le compromis presque impossible que Respawn a avec Star Wars: Jedi Survivor. Son manque de concentration est ce qui le retient – et aussi ce qui en fait une telle explosion.

De The Verge le 26 avril 2023



Alors non, Jedi : Survivor n’est pas moins dérivé que son prédécesseur, son histoire est fade, et Cal est toujours ennuyeux comme l’enfer. Mais encore une fois, rien de tout cela n’a vraiment d’importance : c’est ce qui se rapproche le plus de la plupart d’entre nous pour se sentir comme un Jedi, et à cela, le jeu réussit. La suite s’appuie sur l’original de petites manières, sans gâcher les versions qui l’ont fait fonctionner.

Par Mashable le 26 avril 2023



Pourtant, Star Wars Jedi: Survivor est absolument un digne successeur d’un très bon jeu auquel vous devriez jouer à 100% si vous avez apprécié Jedi: Fallen Order ne serait-ce qu’un peu. Ce n’est pas tout à fait Andor, mais Jedi: Survivor est l’une des meilleures expériences Star Wars que vous pouvez payer en ce moment.

Par JeuxServer le 26 avril 2023



Alors, est-ce que Jedi: Survivor m’a balayé mes pieds? Suis-je sur le point de le présenter à ma mère et de parler d’avoir un condo ? Probablement pas. Pour commencer, nous devons discuter de cette barbe avant de parler d’emménager ensemble. Cela dit, s’il me recontactait pour un second rendez-vous ? C’est un oui facile, à condition que je choisisse où nous allons. Une relation saine est une question de limites, après tout.

