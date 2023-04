Copilot vient à Viva Engage pour en tirer le meilleur parti

Microsoft Viva est une plateforme d’expérience des employés basée sur Microsoft 365 et Microsoft Teams qui vous permet de vous connecter, d’obtenir des informations, d’atteindre des objectifs et de grandir pour permettre aux individus et aux équipes de donner le meilleur d’eux-mêmes. Microsoft Viva est composé de quatre modules : Connexions, Idées, Apprentissage et Thèmes.

Copilot : une nouvelle fonctionnalité de Viva Engage

Viva Engage est le module Viva chargé de tenir tous les employés informés, inclus et inspirés à travers des espaces de conversations, d’actualités de l’entreprise et d’intérêts partagés. Viva Engage propose également des outils pour créer et diffuser du contenu engageant et personnalisé aux employés, ainsi que pour mesurer l’impact et l’engagement de ce contenu.

L’une des nouveautés annoncées par Microsoft pour Viva Engage est Copilot. Une fonctionnalité d’IA générative qui aide les créateurs de contenu à générer une copie originale et pertinente basée sur seulement quelques mots clés ou phrases. Copilot utilise des modèles de langage naturel entraînés sur des données publiques et privées pour suggérer des moyens possibles de compléter ou d’étendre le contenu.

Copilot a plusieurs applications pratiques pour améliorer la productivité et la créativité des employés. Par exemple, il peut vous aider à composer rapidement et efficacement des e-mails, des présentations, des rapports, des newsletters ou des articles. Cela peut également aider à générer des idées pour de nouveaux projets, campagnes ou initiatives. De plus, il peut aider à améliorer la qualité et la cohérence du contenu en proposant des suggestions d’édition, de révision et d’optimisation.

Copilot s’intégrera à Viva Engage et à d’autres applications Microsoft 365 telles que Word, PowerPoint ou Outlook. Les utilisateurs pourront activer Copilot à partir d’un bouton ou d’une commande vocale et afficher des suggestions de texte dans une fenêtre contextuelle. Ils pourront également personnaliser les préférences Copilot pour ajuster le ton, le style et le format du texte généré.

Copilot sera disponible en avant-première publique plus tard cette année et sera officiellement lancé au début de l’année prochaine. Microsoft espère que Copilot sera un outil utile et amusant pour les employés qui souhaitent créer du contenu plus facilement et avec plus de confiance.

