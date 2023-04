Google doit payer 500 000 $ à un homme pour avoir refusé de supprimer des liens prétendant qu’il est pédophile

En bref : imaginez que vous cherchez votre nom sur Google et que vous découvriez des résultats de recherche qui renvoient à un article vous qualifiant à tort de pédophile. Imaginez maintenant que Google a refusé de supprimer les liens. C’est la situation cauchemardesque à laquelle un homme d’affaires montréalais a dû faire face pendant des années, mais Google doit maintenant lui verser 500 000 $ pour ses ennuis.

« L’homme d’affaires éminent » dans l’affaire a obtenu l’anonymat tout au long de la procédure, écrit Ars Technica. Il était autrefois au « sommet du monde du courtage immobilier commercial » aux États-Unis et au Canada, mais a constaté qu’en 2006/2007, plusieurs clients ont refusé de faire affaire avec lui après une série de bonnes rencontres. En avril 2007, l’homme a découvert pourquoi : un site Web appelé RipoffReport.com avait publié un message en avril 2006 déclarant à tort qu’il était un escroc et « reconnu coupable de pédophilie en 1984 ».

Comme on le ferait normalement dans cette situation, l’homme a contacté le fondateur du site Web, leur demandant de supprimer le message. Mais ils ont refusé, déclarant qu’ils n’avaient jamais retiré de messages et demandé à l’homme de prouver qu’il n’avait jamais été accusé d’être un pédophile. Le juge de la Cour suprême du Québec, Azimuddin Hussain, a qualifié la demande du site Web de « demande kafkaïenne à charge inversée de prouver son innocence ».

La ligne de conduite habituelle dans cette situation serait de poursuivre le site Web et de faire supprimer la publication, mais au Canada, cela ne peut être fait que dans l’année suivant sa parution, quel que soit le moment où la victime découvre la publication.

Sans possibilité de le supprimer, l’homme a tenté de limiter sa visibilité en demandant à Google de supprimer les liens vers l’article. Parfois, il s’est conformé, d’autres fois non, les liens réapparaissant au fil des ans. Cela a nui à sa vie professionnelle et l’un de ses threads a dû prendre ses distances avec son père car il travaillait également dans l’immobilier.

Hussain a écrit dans sa décision du 28 mars que « Google a ignoré le demandeur de diverses manières, lui a dit qu’il ne pouvait rien faire, lui a dit qu’il pouvait supprimer l’hyperlien sur la version canadienne de son moteur de recherche mais pas sur celui des États-Unis, mais lui a ensuite permis de re- apparaissent sur la version canadienne après un jugement rendu en 2011 par la Cour suprême du Canada dans une affaire sans rapport avec la publication d’hyperliens.

L’homme a finalement poursuivi Google, qui a utilisé l’article 230 de la US Communications Decency Act pour affirmer qu’il n’était pas responsable du contenu de tiers et qu’il n’était pas tenu de supprimer les liens. Il a déclaré qu’en raison de l’accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, une loi québécoise obligeant les entreprises à supprimer le contenu illégal une fois qu’elles en avaient connaissance ne s’appliquait pas en raison de l’article 230.

Plus tôt cette année, dans une affaire visant à déterminer si YouTube enfreint la loi fédérale antiterroriste chaque fois que son algorithme recommande à ses utilisateurs des vidéos du groupe terroriste ISIS, un avocat de Google a averti qu’Internet serait un « spectacle d’horreur » sans les articles 230, mais beaucoup affirment que les entreprises se cachent derrière cela alors que leurs plateformes diffusent des contenus haineux et diffamatoires.

Hussain n’était pas d’accord avec l’argument de Google et s’est prononcé en faveur du demandeur. L’homme avait initialement demandé des dommages-intérêts compensatoires et punitifs d’un montant de 6 millions de dollars, mais le juge a déclaré qu’il n’avait pas évalué les dommages-intérêts punitifs parce que Google avait refusé de supprimer les liens sous la « croyance de bonne foi » qu’il n’avait pas légalement à le faire. L’homme, maintenant âgé de plus de 70 ans, a tout de même reçu 500 000 $ pour préjudice moral en raison de la perte de contrats commerciaux et de tensions dans les relations personnelles.

