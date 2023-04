Les forces de l’ordre européennes perturbent une opération de fraude en ligne avec 33 000 victimes

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une opération coordonnée par des procureurs de cinq pays européens différents a démantelé une grande entreprise de fraude en ligne, mettant près d’une demi-douzaine de suspects derrière les barreaux et découvrant une poignée de centres d’appels illégaux. Les coupables ont été retrouvés en possession de produits de luxe, de Bitcoins et de beaucoup d’argent liquide.

Eurojust et Europol ont travaillé ensemble pour démanteler une fausse plateforme d’investissement en ligne, une opération frauduleuse qui a volé environ 89 millions d’euros (environ 97 millions de dollars) à 33 000 victimes différentes. Les autorités allemandes ont demandé l’action, a déclaré Europol, qui s’est déroulée sur deux jours en mars.

Une équipe de 33 policiers et enquêteurs allemands a participé à l’opération en Bulgarie, en Géorgie, en Roumanie et en Israël, et a été soutenue par des spécialistes d’Europol. Au total, 15 emplacements ont été fouillés en Bulgarie, en Roumanie et en Israël, découvrant cinq centres d’appels illégaux.

Les autorités ont pris des mesures contre la même arnaque en 2021. Cette fois-ci, la police allemande a saisi une série d' »actifs de grande valeur », a déclaré Europol, notamment des montres de luxe, des équipements électroniques, des espèces, des Bitcoins, des cartes bancaires, des documents, des supports de données. dispositifs.

ð¨ Nouvelle action contre la plate-forme d’investissement en ligne frauduleuse : cinq arrestations de cibles de grande valeur. â ï¸Â 33 000 victimes ont perdu 89 millions d’euros à cause de l’escroquerie. Les actions ont été menées par les autorités ð©ðªð§ð¬ð·�’ð¬ðª & ð®ð±, avec Europol & @Eurojust support. Plus ⤵ï¸Âhttps://t.co/BzLS7YGXiF – Europol (@Europol) 13 avril 2023

Le système de fraude a été conçu pour attirer des investisseurs potentiels par le biais de bannières « d’aspect professionnel » sur des sites Web et de publicités sur les réseaux sociaux, en utilisant des centres d’appels dans divers pays européens. Les escrocs demandaient d’abord un petit investissement de départ de 200 à 250 euros, a déclaré Europol, promettant des bénéfices plus élevés avec « de faux graphismes et logiciels ».

Le deuxième niveau de fraude impliquait des appels de soi-disant conseillers financiers personnels, qui demandaient apparemment des investissements plus importants pour obtenir des bénéfices plus élevés. Inutile de dire que ces bénéfices ne se sont jamais matérialisés et que les investissements ont été détournés et redirigés vers les comptes bancaires des fraudeurs. Le stratagème a été actif entre 2019 et 2021, et on pense que des suspects déjà identifiés lors de l’opération de 2021 ou leurs associés ont mis en place de nouveaux centres d’appels.

Les escrocs ont exploité les faibles taux d’intérêt disponibles à l’époque, encourageant les investissements dans des produits financiers à haut risque comme les options binaires. Par rapport aux options « vanille », les options binaires sont un type d’investissement financier dit exotique qui est souvent utilisé (et abusé) dans des stratagèmes frauduleux comme celui découvert par les autorités européennes.



