Adieu à la vie privée : Gowalla est de retour dans l’App Store

Gowalla existe depuis un moment. À cette époque, l’application s’est battue en duel avec Foursquare et sa filiale Swarm pour la meilleure application pour des lieux passionnants dans votre région. Tôt ou tard, cependant, tous les représentants de cette catégorie sont tombés dans l’insignifiance. Gowalla essaie à nouveau et veut être une sorte de réseau de médias sociaux basé sur la localisation.

Contenu:

La vie privée n’a pas sa place ici

En principe, le nouveau Gowalla fonctionne comme ceci : lorsque vous quittez la maison, vous pouvez vérifier un emplacement sur la carte Gowalla, et vos amis dans l’application peuvent alors toujours voir où vous êtes. Cela rappelle un peu Google Latitude, une application de localisation disparue depuis longtemps qui vous permettait de faire exactement cela.

Pour moi personnellement, cela ressemble à un cauchemar. Suis-je censé dire au monde où je suis chaque fois que je quitte la maison juste pour avoir une interaction sociale ?

Sur la page App Store, les développeurs disent que l’application est conçue pour partager votre position avec vos vrais amis. Il n’est donc pas possible pour les étrangers qui ne sont pas vos amis sur Gowalla de voir où vous vous trouvez en ce moment.

Pourtant, je ne veux pas que ma position soit envoyée aux serveurs de Gowalla et partagée avec d’autres personnes. Même si je peux choisir le mien. Si je veux rencontrer des amis, je prends toujours rendez-vous en utilisant un messager normal. Le simple fait de partager ma position et d’espérer qu’un de mes amis viendra me semble très étrange.

Vous obtenez votre propre profil dans l’application. (Capture d’écran : Blog des tendances d’Euronics)

Gowalla peut faire encore plus

Cependant, Gowalla est plus qu’une « application de localisation sociale ». L’application a également conservé les fonctionnalités classiques. Cela indique que je peux voir différents points d’intérêt sur une carte et obtenir des informations à leur sujet. Ce sont des restaurants, des attractions, des cafés et plus encore.

Pour autant que je sache depuis l’application et en consultant le compte Twitter de Gowalla, ces points d’intérêt sont externalisés. Cela indique que les utilisateurs de l’application peuvent transmettre des emplacements et ceux-ci sont ensuite affichés dans l’application.

En fait, j’ai pris la liberté de l’essayer. J’ai créé « Hansi’s Bakery » dans le sud de Hanovre. Immédiatement après sa création, il peut maintenant être vu sur la carte de Gowalla sans aucune vérification. La boulangerie est fictive, elle n’existe pas réellement. Mais Gowalla n’a aucun moyen de contrôler cela.

Cependant, il est possible que les utilisateurs puissent vérifier ou signaler des lieux. Comment cela affecte-t-il exactement les emplacements, je n’ai pas pu le savoir. Cependant, les développeurs font confiance aux utilisateurs pour maintenir la base de données.

Dans les grandes villes comme Berlin, vous pouvez trouver pas mal d’endroits sur la carte. Dans les petites et moyennes villes, cependant, il est largement vide ici.

La boulangerie de Hansi n’existe pas vraiment. (Capture d’écran : Blog des tendances d’Euronics)

Plus de fonctionnalités

En plus des fonctionnalités pour les emplacements, Gowalla peut faire encore plus. Un messager classique est également intégré à l’application, avec lequel vous pouvez facilement parler à vos contacts. Par exemple, vous pouvez prendre rendez-vous ou leur faire savoir si vous souhaitez rendre visite à quelqu’un à un endroit.

Comme il sied à une application moderne, vous pouvez également collecter des soi-disant épingles ou réalisations. Vous obtenez cela, par exemple, si vous créez ou vérifiez un nombre particulièrement important d’emplacements. En général, ils devraient vous récompenser lorsque vous interagissez avec l’application.

Les épingles servent de réalisations. (Capture d’écran : Blog des tendances d’Euronics)

À qui convient Gowalla ?

Ce n’est pas parce que l’application n’est pas pour moi que personne ne peut s’amuser avec. Si vous passez du temps avec des amis et aimez partager où vous êtes afin que les gens vous demandent et interagissent avec vous, cette application est pour vous.

Cependant, vous devez vraiment faire attention avec qui vous partagez votre position.

Outre Gowalla, une autre application appelée Hipstamatic a récemment fait son retour. Nous avons également examiné l’alternative à Instagram.

Photo de couverture : Twitter / Jessica Hische

