Quelques choses à savoir avant de voir « Super Mario Bros. The Movie »

Citations, easter egg et extras : « Super Mario Bros. The Movie » accueille une myriade de références aux jeux vidéo mettant en scène le plombier le plus célèbre du monde, mais pas que. Un choix qui fera le bonheur des fans de Nintendo.

« Super Mario Bros. The Movie » fait officiellement ses débuts dans les salles. C’est un retour en salles tant attendu, compte tenu de l’expérience précédente, devenue culte mais pour de mauvaises raisons. Parlons de la mauvaise action en direct de 1993 avec Bob Hoskins et John Leguizamo. Cette fois, cependant, pas d’acteurs en chair et en os, mais des personnages parfaitement créés et animés par Illumination Entertainment (déjà connu pour Minions et Moi, moche et méchant). Aux côtés du studio d’animation se trouvent Universal Pictures et Nintendo, représenté par Shigeru Miyamoto, le « père de Mario », ainsi que d’autres icônes de Nintendo. Maintenant que le film est sorti en salles, passons brièvement en revue les éléments qui feront se réjouir toutes les personnes qui ont grandi avec du pain et des super champignons.

Les personnages de « Super Mario Bros. The Movie »

Au-delà de Mario, Peach, Bowser et Luigi, qui représentent le noyau du casting, « Super Mario Bros. The Movie » accueille une myriade de personnages secondaires et d’easter egg (citations et références) provenant d’autres propriétés de Nintendo. Restant dans le dédale du monde de Mario, on retrouve Yoshi, le doux dinosaure qui accompagne le plombier italien depuis 1990, mais aussi Toad, le serviteur de la princesse Peach, et Donkey Kong. Certaines personnes pourraient tourner le nez en voyant le gorille de Nintendo inséré parmi les personnages de Mario, mais peut-être que tout le monde ne sait pas que la jolie moustache a fait ses débuts en 1981 sous le nom de Jumpman dans le premier jeu vidéo de la société de Kyoto, Donkey Kong pour le ‘précisément. Cela ouvre la voie à d’autres personnages et citations : de Cranky à Diddy Kong, jusqu’à Duck Hunt, le jeu vidéo de 1984 sur la Nintendo Entertainment System (NES).

Les paramètres de Super Mario Bros. The Movie

Le soin apporté à l’imagerie liée à Mario est également évident dans les décors (et les sons) qui rappellent divers jeux vidéo mettant en vedette l’icône du jeu vidéo la plus célèbre au monde. Il y a New York de Mario Odyssey, la Rainbow Track de Mario Kart, la Battle Arena de Super Smash Bros. et le château flottant de Paper Mario. Une très belle quantité de références qui plaira aux fans et fans les plus purs et durs. Nous nous arrêtons ici, pour vous donner le plaisir de découvrir le soin et le respect d’Illumination pour l’imagerie Nintendo tout en regardant Super Mario Bros. The Movie. Il convient donc de dire « Lezza go! », en l’occurrence avec la voix de l’acteur Claudio Santamaria, qui remplace celle de Chris Pratt dans la version originale du film.

