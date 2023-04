Le premier iPhone « tout écran » pourrait ne pas arriver avant 2027

Avis de l’éditeur : Le premier iPhone avec un écran frontal sans faille est encore dans plusieurs années selon au moins un analyste. Si vous attendez un iPhone tout écran, eh bien… vous avez beaucoup de temps pour économiser.

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), a récemment partagé la roadmap iPhone mise à jour de son entreprise. Young pense qu’Apple repositionnera le capteur Face ID sous l’écran avant en commençant par les modèles Pro qui sortiront en 2025. Ces iPhone 17 Pro auront toujours une petite découpe circulaire pour la caméra frontale.

Selon JeuneApple ne sera pas prêt à mettre la caméra frontale sous l’écran avant l’iPhone 19 Pro en 2027. C’est dans cinq ans et cinq générations.

La roadmap mise à jour de Young diffère d’une version qu’il a partagée en mai dernier, qui affirmait que la gamme Pro serait sous le panneau Face ID en 2024. Le retard d’un an, a-t-il dit, est apparemment lié à des « problèmes de capteur ».

En ce qui concerne la gamme d’iPhone standard, Young pense qu’Apple passera de l’utilisation de silicium polycristallin à basse température (LTPS) à l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) à partir de l’iPhone 17 en 2025. Ce dernier est un type de technologie de fond de panier OLED créée par Apple qui augmente l’efficacité énergétique, améliorant ainsi la durée de vie de la batterie des appareils mobiles tels que les appareils portables et les smartphones.

La gamme d’iPhone standard adoptera cette année la découpe en forme de pilule avec l’iPhone 15 et s’y tiendra jusqu’en 2027, lorsque le capteur Face ID se déplacera sous l’écran.

Apple dévoile historiquement sa gamme actualisée d’iPhones début septembre et il n’y a aucune raison de croire que 2023 sera différent.

Un nouvel iPhone SE, quant à lui, ne devrait pas être lancé avant 2024 au plus tôt. Les dernières rumeurs suggèrent que l’iPhone à petit budget obtiendra enfin un écran OLED et pourrait même comporter la puce de bande de base 5G interne d’Apple. L’écran sera également plus grand – jusqu’à 6,1 pouces par rapport aux 4,7 pouces actuels du SE de troisième génération.



