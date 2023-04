Les GPU Battlemage et Celestial d’Intel seront lancés en 2024 et 2026

Quelque chose à attendre: les cartes graphiques Arc Alchemist de première génération d’Intel n’ont peut-être pas été un succès retentissant, mais la société n’a apparemment pas abandonné le fantôme de ses rêves de GPU dédiés. Selon les derniers rapports, Intel va de l’avant avec ses plans de lancement de ses cartes graphiques de nouvelle génération dans les années à venir pour concurrencer Nvidia et AMD. Les rapports révèlent également les délais de lancement et les nœuds de processus possibles pour les prochaines gammes de GPU d’Intel.

Intel aurait choisi la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, TSMC, pour fabriquer ses GPU Battlemage et Celestial de nouvelle génération. Alors que le premier devrait sortir au second semestre 2024, le second devrait faire ses débuts en 2026.

Selon des sources de l’industrie citées par le Commercial Times de Taiwan, le GPU Battlemage utilisera l’architecture Xe2 et sera fabriqué à l’aide du nœud de processus 4 nm de TSMC, tandis que le GPU Celestial utilisera l’architecture Xe3 et sera fabriqué à l’aide du processus N3X (3 nm) de la société.

Si la chronologie rapportée est quelque chose à suivre, il faudra plus d’un an pour que le successeur d’Arc Alchemist soit disponible dans le commerce, ce qui indique qu’ils devront probablement rivaliser avec les gammes de GPU de nouvelle génération de Nvidia et d’AMD plutôt que de prendre le RTX 4000. -series et Radeon 7000-series actuellement disponibles sur le marché.

Intel s’attend à une forte demande de GPU parmi les joueurs et les professionnels de la création, ainsi que des entreprises pour les accélérateurs d’IA et d’autres tâches gourmandes en ressources graphiques. La société estime que l’accord avec TSMC l’aidera à récupérer une part du gâteau GPU croissant dans les années à venir, mais il reste à voir si cela se produira.

Pendant ce temps, Intel aurait annulé ses puces graphiques Ponte Vecchio et les GPU Max du centre de données Rialto Bridge de deuxième génération pour mieux concentrer ses ressources sur le développement des nouveaux XPU Falcon Shores axés sur le HPC. Ceux-ci devaient arriver en tant qu’architecture CPU + GPU en 2024, mais Intel a récemment confirmé qu’ils feront leurs débuts dans un avatar uniquement GPU en 2025.

La réponse tiède à la gamme Alchemist, suivie du récent départ de Raja Koduri, le chef du département Intel’s Accelerated Computing Systems and Graphics, a ouvert les vannes à de folles spéculations sur le sort de la division graphique dédiée de l’entreprise, il est donc encourageant de savoir que ses plans GPU sont toujours en cours, malgré les rumeurs persistantes du contraire.

