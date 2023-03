Gigabyte en fuite accidentellement: 12 Go RTX 4070 et 8 Go RTX 4060

Tourné vers l’avenir : des détails sur le prochain RTX 4070 ont apparemment été divulgués par Gigabyte. La fuite contient également des informations sur le RTX 4060, mais ces fuites ont quelque peu déçu de nombreux utilisateurs.

Gigabyte Control Center est un utilitaire qui permet aux utilisateurs de gérer leurs différents matériels Gigabyte. L’un des produits les plus importants qui tirent parti de ce logiciel est les cartes graphiques de l’entreprise. Gigabyte met généralement à jour rapidement le programme pour permettre le prise en charge des derniers GPU, mais cette fois, c’était peut-être trop rapide.

Pour la dernière mise à jour de Control Center, la version 23.03.02.01, les notes de publication contenaient vos corrections de bugs standard : résolution des problèmes avec RVB, paramètres ne s’appliquant pas, etc. Cependant, au bas de la page, il y avait une autre entrée dans le « Support » catégorie de changements. Selon Gigabyte, cette version a ajouté le prise en charge du RTX 4070 Aero OC 12 Go (GV-N4070AERO OC-12GD) et du RTX 4060 Gaming OC 8 Go (GV-N4060GAMING OC-8GD).

Gigabyte a clairement fait une erreur ici, car la ligne indiquant le prise en charge de ces nouvelles cartes graphiques a récemment été supprimée. Cependant, cette seule note accidentelle semble avoir confirmé de petites informations concernant les deux prochains GPU Ada Lovelace de Nvidia.

Les détails sur le RTX 4070 qui sera bientôt lancé devaient finir par fuir, et Gigabyte semble avoir divulgué la capacité de mémoire de la carte. Le RTX 4070 aura 12 Go de mémoire (probablement GDDR6X), une amélioration par rapport au RTX 3070 qui ne comportait que 8 Go de GDDR6. Cela indique que le RTX 4070 disposera de la même configuration de mémoire que son grand frère, le RTX 4070 Ti.

Plus intéressant, mais aussi décevant, ce sont les informations divulguées sur le RTX 4060. Dernière génération, le RTX 3060 comportait 12 Go de mémoire GDDR6, plus que presque toutes les autres cartes de la famille Ampere. Cette fois-ci, Nvidia prévoit d’être très avare en mémoire. La fuite de Gigabyte indique que le RTX 4060 n’inclura qu’une capacité de mémoire de 8 Go, soit quatre gigaoctets de moins que la génération précédente.

Bien que la capacité de mémoire accrue du RTX 4070 soit un ajout bienvenu, il est un peu décevant de voir que la prochaine carte RTX 4060 de Nvidia a en fait une plus petite quantité de mémoire que son prédécesseur. En raison de ce changement, la RTX 4060 pourrait être une carte risquée pour les joueurs qui ont l’intention de jouer en 4K, simplement à cause de contraintes de mémoire.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :