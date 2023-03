Sommes-nous prêts à manger des gâteaux imprimés en 3D ?

Les ingénieurs de l’Université de Columbia ont réussi à produire un gâteau au fromage assemblé et cuit par une machine. Dans un futur proche, des aliments imprimés en 3D pourraient être sur la table.

Un peu comme le chewing-gum de Willy Wonka dans The Chocolate Factory, celui qui a le goût de la soupe, du rosbif et de la tarte aux myrtilles. « Les aliments imprimés en 3D offrent des saveurs similaires », a déclaré Jonathan Blutinger, ingénieur en mécanique au Creative Machines Lab de Columbia Engineering, à CNN. Avec son équipe à l’intérieur des laboratoires de recherche, il a réussi à « faire cuire » un cheesecake végétalien à sept ingrédients en 30 minutes, assemblé et cuit par une imprimante 3D.

Des chaussures, des meubles, des statues avaient déjà été produits, maintenant les ingénieurs de l’Université de Columbia ont relevé la barre. Derrière la tranche de gâteau, il y a des années de travail de Blutinger et de son équipe qui ont essayé de développer des aliments de plus en plus complexes, maintenant la machine est capable de gérer 18 ingrédients et d’imprimer et de cuire les aliments en même temps.

Comment une imprimante 3D a-t-elle cuit un gâteau

Les imprimantes sont utilisées depuis longtemps pour fabriquer de la nourriture, il y a même une entreprise qui fabrique des steaks végétaliens en 3D. Kyle von Hasseln, PDG de Sugar Lab et Currant 3D, une entreprise qui fabrique des sucres avec des imprimantes, a expliqué dans un e-mail à CNN : « Les aliments imprimés en 3D pourraient être aussi perturbateurs pour la distribution alimentaire héritée qu’ils étaient les serveurs régionaux du premier L’Internet ».

La grande nouvelle introduite par la recherche de Columbia Engineering est qu’elle utilise lasers pour cuire les aliments pendant qu’il est imprimé. « L’utilisation de lasers peut être un développement important », a déclaré von Hasseln, « car la chaleur qu’ils fournissent peut provoquer un changement de phase de pâte à solide. Ce changement de phase est au cœur de la cuisine traditionnelle. » palais à différents moments », a expliqué Blutinger. « Et c’est la partie vraiment cool du processus d’impression que vous pouvez réellement localiser les saveurs dans le gâteau au fromage. » Ainsi, les imprimantes 3D pourraient également changer la perception de la nourriture, inventant une nouvelle façon de manger.

Il y a cependant un problème. « Si cette (technologie) devait arriver sur le marché, ce serait comme avoir un iPod sans fichiers MP3 », a ajouté Blutinger, « il doit donc y avoir un endroit où vous pouvez télécharger des recettes, créer vos propres menus et vous inspirer. pour comprendre ce que vous pouvez réellement faire avec cette voiture pour vraiment décoller en grand. »

Allons-nous manger des aliments cuits par des machines ?

Mais sommes-nous prêts à manger des aliments imprimés en 3D ? Selon Blutinger pas encore. « Il y a peut-être une stigmatisation attachée à ce mot (impression 3D). Habituellement, avec l’impression, vous pensez à un processus industriel. Mais il est important de réaliser que ce n’est pas différent de cuisiner normalement, sauf qu’au lieu de hacher les ingrédients et tout le reste, le la machine consiste simplement à l’assembler sous forme de pâte. Ce n’est pas si différent de chauffer un plat au micro-ondes, les ingrédients sont les mêmes, il vous suffit de comprendre comment la cuisson au laser peut modifier la structure moléculaire des ingrédients.

Au-delà des préjugés, cependant, ils ne sont pas encore accessibles pour une utilisation dans les cuisines domestiques. L’imprimante utilisée par les ingénieurs de Columbia a coûté 1 000 $, hors lasers. Le Dr Xiang Zhang, chercheur au Massachusetts Institute of Technology qui étudie les dispositifs médicaux imprimés en 3D, a expliqué à CNN que les imprimantes alimentaires 3D pourraient devenir un produit de consommation dans les années à venir : « Il est nécessaire de réduire les coûts à un niveau acceptable pour la plupart personnes. Et puis la nourriture doit avoir un goût acceptable ».

