Les équipes préparent des cartes de contact avec plus d’informations

Dans Teams, ils continuent de travailler pour proposer de nouvelles améliorations intéressantes. Chaque année, ils réinventent d’innombrables fonctions et propositions pour en tirer le meilleur parti et ils travaillent déjà sur des fonctions pour 2023. Les cartes, qui ont été annoncées il y a des années, continuent d’évoluer et dans Teams également. Voyons comment ils veulent améliorer cette fonction dans Teams.

Les équipes augmenteront les cartes de profil

Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Teams qui permettra aux utilisateurs d’étendre les cartes de profil Teams afin qu’ils puissent obtenir un « Vue plus riche du profil d’une personne, comme ses coordonnées, ses propriétés personnalisées et ses informations LinkedIn. » Cependant, la vue étendue des cartes de profil dans Teams ne sera disponible que pour les utilisateurs de bureau.

Teams est la plateforme de communication de Microsoft et fait également partie de l’abonnement Microsoft 365. Il est également disponible gratuitement pour les utilisateurs mobiles et Windows 11, mais la version gratuite n’est pas celle que les entreprises choisiraient de communiquer sur la plupart des cas. La vue étendue des cartes de profil dans Teams est une tentative d’obtenir des informations plus riches sur le profil d’une personne d’un simple clic. Sur la page de la feuille de route Microsoft 365, la société décrit la fonctionnalité comme suit :

Avec la vue étendue de la carte de profil, les utilisateurs pourront désormais voir une vue plus riche du profil d’une personne, comme ses coordonnées, ses propriétés personnalisées et ses informations LinkedIn. Cette extension permet également à l’utilisateur de voir des informations plus riches de l’organigramme de la personne avec qui il interagit, sans sortir du contexte dans lequel il se trouve.

Microsoft vise à publier la fonctionnalité pour les utilisateurs de bureau Teams en février de l’année prochaine, mais la date exacte de sa sortie n’est pas disponible sur la page de la feuille de route. Cette fonctionnalité a un ID de fonctionnalité de 109526 sur la page de la feuille de route.