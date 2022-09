Google frappé d’un procès de 25 milliards de dollars entre l’UE et le Royaume-Uni pour son activité adtech

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Google n’est pas étranger aux poursuites antitrust, il ne devrait donc pas être surprenant d’apprendre que l’entreprise est à nouveau poursuivie pour avoir prétendument abusé de sa position dominante. Cette fois, une plainte déposée au Royaume-Uni et dans l’UE accuse Google de comportement anticoncurrentiel sur le marché de la publicité numérique et demande une compensation qui pourrait s’élever à 25 milliards d’euros, soit 25,43 milliards de dollars.

La Commission européenne a ouvert une enquête sur les activités de publicité numérique de Google en juin de l’année dernière. Comme l’a rapporté Reuters, les régulateurs de l’UE ont récemment élargi leur champ d’action en reprenant l’enquête de l’organisme portugais de surveillance de la concurrence sur le même problème. Google a également été condamné l’année dernière à une amende de 220 millions d’euros par l’autorité française de la concurrence pour avoir abusé de son pouvoir de marché dans le secteur de la publicité en ligne.

Maintenant, Google fait face à une action en justice déposée devant les tribunaux britanniques et néerlandais qui vise à récupérer les revenus publicitaires perdus en raison du comportement prétendument anticoncurrentiel de l’entreprise sur une période de plusieurs années. Le montant total des indemnisations pourrait atteindre jusqu’à 25 milliards de dollars.

« Les éditeurs, y compris les médias d’information locaux et nationaux qui jouent un rôle vital dans notre société, sont depuis longtemps lésés par le comportement anticoncurrentiel de Google », a déclaré Damien Geradin du cabinet d’avocats belge Geradin Partners, via The Guardian.

Toby Starr, associé chez Humphries Kerstetter, le cabinet d’avocats britannique prévoyant de porter l’affaire devant le tribunal d’appel de la concurrence, a souligné que cela ne profiterait pas seulement aux sites d’information. « Cette réclamation importante représentera une catégorie de victimes du comportement anticoncurrentiel de Google dans le domaine de la technologie publicitaire qui ont collectivement perdu environ 7 milliards de livres sterling. Cela inclut les sites Web d’information à travers le pays avec un grand nombre de lecteurs quotidiens ainsi que les milliers de propriétaires de petites entreprises. qui dépendent des revenus publicitaires – que ce soit de leur site Web de pêche, de leur blog culinaire, de leur fanzine de football ou de tout autre contenu en ligne qu’ils ont passé du temps à créer et à publier. »

Il est à noter que la poursuite britannique est une option de non-participation, de sorte que toute personne concernée fera automatiquement partie de la réclamation, sauf indication contraire. Le cas des Pays-Bas est opt-in, donc les gens devront rejoindre le costume eux-mêmes. On s’attend à ce que plusieurs milliers de parties au Royaume-Uni fassent partie de la réclamation.

Google a répondu au procès en le qualifiant de « spéculatif et d’opportuniste », ajoutant qu’il avait l’intention de lutter vigoureusement contre l’affaire.

Avec une capitalisation boursière de plus de 1 billion de dollars, Google (ou plus précisément son parent Alphabet) est une force dominante dans l’espace en ligne. Sa position de pouvoir a vu l’entreprise faire face et continuer à faire face à de multiples poursuites judiciaires et enquêtes de surveillance au sein de l’UE et ailleurs sur des allégations de pratiques monopolistiques.